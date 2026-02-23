La rentabilidad del alquiler se sitúo en el 7,09% en enero, un punto más, según Pisos.com

Archivo - Vivienda, compraventa. - PISOS.COM - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta del alquiler en enero fue del 7,09%, lo que supone un aumento de más de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (5,94%) y de siete centésimas con relación al pasado mes de diciembre de 2025 (7,02%), según datos de Pisos.com.

Así, el propietario obtuvo un total de 15.487 euros brutos anuales al situarse la renta media mensual en 1.290 euros y el metro cuadrado a 2.426 euros. Esto hace que comprar una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España supusiera unos 218.340 euros de media.

"La presión de los inquilinos va en aumento porque el acceso a la compra continúa siendo complejo para una parte relevante de la población, mientras que aspectos como una mayor movilidad geográfica, empleo temporal o modelos familiares más flexibles favorecen el alquiler como opción preferente frente a la propiedad", ha expuesto el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

TARRAGONA, LA CAPITAL DE PROVINCIA MÁS RENTABLE

La rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibujó una horquilla que va desde una rentabilidad del 8,13% registrada en Tarragona al 3,84% de Donostia-San Sebastián.

En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,13%), Sevilla (7,95%), Jaén (7,38%), Huesca (7,24%), Ávila (7,12%), Castellón de la Plana (7,04%), Segovia (7,02%), Murcia (7%), Barcelona (6,99%) y Córdoba (6,95%).

En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron Donostia-San Sebastián (3,84%), Palma (4,37%), Cádiz (4,57%), Pamplona (4,64%), A Coruña (4,69%), Salamanca (4,73%), Santander (4,88%), Logroño (4,89%), Bilbao (4,9%) y Málaga (4,93%).

"Los retornos más elevados se concentran en aquellos entornos donde el precio de adquisición es más ajustado en relación con las rentas, mientras que las rentabilidades más contenidas suelen darse en ubicaciones con valores de compra elevados, lo que reduce el margen porcentual para el inversor", ha afirmado Font.