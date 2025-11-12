Sánchez se mofa de la vicepresidencia de vivienda prometida por Feijóo: Sería para usted, si quiere Abascal

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mofado este miércoles de la promesa que ha hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para delegar en la vicepresidencia primera las políticas de vivienda en el caso de que llegue a gobernar y ha avisado: "Si se llegase a crear sería para usted, porque Vox ya le está adelantando en las encuestas".

En el marco de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para debatir de varios asuntos, Feijóo ha censurado la política de vivienda llevada a cabo por el Gobierno y ha prometido que si llega a ser jefe del Ejecutivo rebajará el IVA de la vivienda del 10% al 4% para gente joven y delegar en la vicepresidencia primera esta materia.

El presidente Sánchez ha recogido el guante de esas promesas en un segundo turno de intervención y ha preguntado de forma irónica a Feijóo a quien plantea conceder esa vicepresidencia: "¿Al señor Abascal, a la señora Ana Botella?". A renglón seguido, el líder del Ejecutivo ha avisado a Feijóo que a lo mejor esa vicepresidencia acaba siendo para él porque se está quedando con el puesto de "copiloto".

DESDEÑA LAS PROMESAS DE BAJADAS DE IMPUESTOS

Asimismo, el jefe de Gobierno ha desdeñado las rebajas "indiscriminadas" de impuestos que ha prometido el líder del PP porque medidas de este tipo provocaron que el precio de la vivienda aumentara entre 1996 y 2004 más de un 160% y se originó una burbuja inmobiliaria que posteriormente acabó en una crisis financiera.

Además, Sánchez ha criticado que esas rebajas fiscales acaban beneficiando a promotores y grandes fortunas, por lo que considera que no tiene sentido "repetir errores" que llevaron a España a una de las principales crisis económicas de su historia.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha instado a las comunidades autónomas del PP a aplicar el control de precios que viene regulado en la Ley de Vivienda del 2023 y apoyar el Plan Estatal de Vivienda hasta 2030, en lugar de permitir a los "fondos buitre" comprar viviendas de protección oficial (VPO).

Sánchez ha remachado su discurso sobre vivienda apuntando que si a lo largo de los años no se hubiese permitido a los fondos de inversión comprar VPO, España tendría en la actualidad uno de los parques públicos de vivienda "más protegidos" de Europa.