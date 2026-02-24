La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) dice que la moratoria antidesahucios reduce la oferta de vivienda

Archivo - Una persona pasa a un edificio donde hay un cartel de ‘Se alquila’, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha advertido que el decreto con la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, que se votará este jueves en el Congreso, implica una reducción de la oferta de viviendas en el mercado por el aumento del riesgo jurídico para el propietario.

El consejero delegado de SEAG, Pedro Bretón, ha advertido este martes mediante un comunicado que la reiterada prórroga de la suspensión de lanzamientos desde 2020, de la que ahora se exime a los caseros con sólo una vivienda en alquiler, "está influyendo en el comportamiento de los propietarios", pues el procedimiento para desahuciar a una persona "se judicializa aún más".

Así, la empresa especializada en garantizar el cobro del alquiler de forma indefinida apunta que con esta medida el riesgo jurídico se incrementa, de manera que pequeños propietarios optan por vender, no renovar contratos o directamente mantener sus viviendas cerradas ante el "temor" a procesos largos e inciertos.

"El resultado es una reducción progresiva de la oferta disponible, lo que presiona al alza los precios y dificulta el acceso a la vivienda precisamente a quienes se pretende proteger", señala SEAG en el comunicado, que ha zanjado apuntando que el crecimiento del alquiler en España requiere "estabilidad normativa, incentivos adecuados y mecanismos que aporten confianza".