Sumar critica a Isabel Rodríguez por ofrecer negocio a promotoras privadas: "Esperamos más de una ministra de Vivienda"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes del grupo parlamentario del Sumar han criticado en redes sociales las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha invitado este jueves a los promotores privados a participar en la oferta en alquiler y vivienda asequible "porque hay negocio", aunque las rentabilidades puedan ser "ajustadas".

"Esperamos más de una ministra de Vivienda que debería defender a los vecinos sobre los especuladores", ha aseverado la portavoz adjunta del grupo plurinacional en el Congreso, Aina Vidal, quien a través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, ha añadido que "no puede primar el negocio de unos pocos sobre el derecho de muchos".

Quien también se ha pronunciado sobe las palabras de Isabel Rodríguez ha sido el portavoz del grupo en el Congreso, Íñigo Errejón: "O hay negocio o hay derecho", ha señalado también a través de la red social.

De su lado, la portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Gala Pin, ha señalado que "la cosa no es que no haya negocio", sino que este no condicione o imposibilite la garantía de un derecho como es el derecho a la vivienda. "Y eso, sin políticas públicas que intervengan en el mercado, limiten la especulación, entre otros, no es viable", ha apostillado.

Además de Sumar, el portavoz económico de Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, también ha reprochado las declaraciones de Isabel Rodríguez: "Lo que tiene que haber hecho por encima de negocio es derecho", ha subrayado el 'abertzale'.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE HAY DIFERENCIAS

No es la primera vez que han surgido diferencias entre la ministra de Vivienda y los socios a la izquierda del PSOE. De hecho, estas surgieron en el discurso que Rodríguez ofreció cuando recogió la cartera del Ministerio.

La socialista dijo que su departamento defendería a los pequeños propietarios, especialmente a los que hayan dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda. Errejón recriminó que estas palabras alimentaban "el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos".

Otro choque se ha producido con la reforma de la Ley del Suelo, que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente y a la que tanto Sumar como Podemos se han mostrado reacias.

El grupo confederal criticó que la norma supone limitar la intervención pública en la planificación urbanística, mientras que la formación 'morada' aseveró que era "prácticamente la misma" que ya intento aprobar Mariano Rajoy en 2018.