La tasaciones hipotecarias de vivienda marcan récord hasta septiembre: suben un 10% en número y 11% en valor

Una oficina de empresa inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las tasaciones de vivienda con fines hipotecarios superaron las 370.000 valoraciones hasta septiembre de 2025, un 10% más, alcanzando el mayor registro de la serie histórica, con un importe medio en torno a los 270.000 euros por vivienda (+11%), también un récord histórico.

Según los datos de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), la actividad tasadora registró alrededor de 765.000 tasaciones completas entre enero y septiembre del año pasado (-1,51%), una cifra muy similar a la del mismo periodo del año anterior, pero con un crecimiento significativo en términos de importe al superar por primera vez los 355.000 millones de euros, un 21% más interanual.

Para AEV, este comportamiento pone de manifiesto una estabilidad en la actividad agregada, acompañada de un notable incremento del valor de los activos tasados, en un contexto en el que la composición de la demanda de valoraciones continúa desplazándose hacia el ámbito hipotecario.

Por su lado, la actividad con finalidad hipotecaria contabilizó 506.000 tasaciones hipotecarias hasta septiembre, un crecimiento interanual del 9,44% y el segundo mejor registro de la serie histórica, sólo por detrás de 2022. Se trata, además, de la segunda ocasión en la que se supera la barrera del medio millón de tasaciones hipotecarias en este periodo.

En términos de importe, el dinamismo es aún más acusado: el importe total tasado con finalidad hipotecaria aumenta un 31,35%, hasta situarse cerca de los 247.000 millones de euros, el valor más elevado desde que la AEV elabora esta estadística.

Como resultado de esta evolución, la finalidad hipotecaria alcanza un peso récord del 66% del total de valoraciones emitidas. En contraste, el descenso continuado de las tasaciones con finalidad contable desde 2020 ha llevado este segmento a niveles similares a los de 2018, mientras que las tasaciones correspondientes al resto de finalidades registran una caída interanual del 9,85%, reforzando el protagonismo del ámbito hipotecario.

SUBEN LOS PROYECTOS DE OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

Las tasaciones de inmuebles en proyecto han registrado incrementos superiores al 30% en volumen, tanto en el total de tasaciones completas como en las realizadas con finalidad hipotecaria.

En conjunto, se han tasado 10.083 proyectos de obra nueva, de los cuales 10.001 han requerido valoración hipotecaria. No obstante, el importe medio tasado en este segmento desciende un 11,78%, una evolución que se explica por la reducción de la superficie media por proyecto, lo que apunta a un cambio en las características de los desarrollos valorados.

Por su parte, los proyectos de rehabilitación también muestran una evolución positiva, con 764 tasaciones, de las cuales 749 corresponden a finalidad hipotecaria, lo que supone incrementos superiores al 30% interanual. Los importes medios tasados aumentan un 7,81% en el conjunto del segmento y un 1,44% en las valoraciones hipotecarias.