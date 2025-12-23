Los tasadores hipotecarios levantan el paro para particulares y lo mantienen para el canal bancario

Imagen del edificio de Via Laietana 8-10. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) ha decidido levantar el paro para las tasaciones encargadas directamente por particulares a través de las sociedades de tasación a partir de este martes y mantenerlo en el canal bancario por la "falta de respuesta y la inacción" de las sociedades de tasación y sus asociaciones patronales (AEV y ATASA).

De este modo, y después de que el pasado día 15 la entidad iniciase un paro sectorial, el colectivo ha tomado dicha decisión para minimizar el perjuicio a las familias y empresas que necesitan formalizar una hipoteca, sin renunciar a su protesta frente a un modelo que les ha llevado a una "precariedad que pone en riesgo la calidad y la fiabilidad de las tasaciones y les obliga a trabajar por debajo de costes".

Así, tal y como ha indicado AETH en un comunicado, el modelo actual de las sociedades de tasación se sostiene sobre miles de profesionales autónomos con tarifas a la baja, que en algunos casos representan apenas un 20% de lo que paga el cliente final, permanecen prácticamente congeladas desde 2008 y sitúan sus ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, pese a que la carga técnica y de gestión ha ido en aumento por las nuevas regulaciones.

PRETENDE CONSEGUIR LA NEGOCIACIÓN DE UN ACUERDO MARCO SECTORIAL

En este contexto, el paro, aprobado en asamblea, pretende conseguir la negociación de un Acuerdo Marco Sectorial que se viene reclamando desde hace años, ya que por la forma de contratación como autónomos carecen de un convenio colectivo aplicable.

El paro en el canal bancario seguirá afectando a la práctica totalidad de las tasaciones hipotecarias que se canalizan a través de entidades financieras y sus grandes carteras, lo que puede ralentizar la concesión de hipotecas y retrasar operaciones vinculadas. Sin embargo, las tasaciones solicitadas directamente por particulares a las sociedades homologadas se reanudarán.

La AETH ha incidido en que las tasaciones hipotecarias son un derecho del ciudadano y en que cualquier persona puede encargar su valoración y utilizar el informe con la entidad que elija. Asimismo, la asociación ha subrayado que no se pretende encarecer injustificadamente las hipotecas, sino alinear los precios con los costes reales, eliminar comisiones impropias y garantizar que quien realiza el trabajo deje de hacerlo a pérdidas.

CONTEMPLAR TARIFAS MÍNIMAS LIGADAS AL COSTE REAL DE LOS INFORMES

"Un ajuste razonable de honorarios no tendría por qué traducirse en un incremento significativo del precio final si se corrigen las comisiones comerciales que perciben las entidades que hoy no aportan valor al cliente", explican.

Por otra parte, el acuerdo marco sectorial que AETH propone a las sociedades de tasación contempla tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes (que situarían la retribución media anual en torno a rangos salariales de convenios asimilables), actualizadas por el IPC y ajustables ante cambios normativos u operativos.

Igualmente, incluye condiciones contractuales equilibradas (plazos realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y transparencia en los honorarios); garantías de independencia y seguridad profesional (derecho a rechazar encargos no viables, control de la firma digital y relación del tasador con la sociedad de tasación, no con la entidad financiera), y órganos de gobernanza y resolución de conflictos mediante una comisión mixta tasadores-sociedades.

Para AETH, la situación actual compromete la calidad del sistema hipotecario regulado y, en última instancia, "la seguridad de familias, empresas y entidades financieras, porque la precariedad de quienes visitan los inmuebles, analizan la documentación, realizan las comprobaciones y firman las valoraciones reduce el tiempo disponible por informe y aumenta el riesgo de errores".

Así, la organización ha insistido en su disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo que garantice "tasaciones independientes, rigurosas y sostenibles en el tiempo".