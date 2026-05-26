Turner (Grupo ACS) construirá un centro oncológico en Manhattan (EEUU) para 2030

Pabellón Kenneth C. Griffin, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). - GRUPO ACS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa conjunta formada por Turner Construction Company (del Grupo ACS) y Consigli Construction Co. ha sido seleccionada para prestar servicios de construcción para el pabellón Kenneth C. Griffin, que se ubicará en el campus principal del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), ha informado ACS este martes.

En concreto, se tratará de un centro de atención oncológica "de vanguardia", diseñado para hacer frente a los "retos cambiantes" de esta, que permitirá a la institución ampliar su capacidad sin interrumpir la atención a los pacientes durante la construcción, que se prevé que finalice en 2030, señala en un comunicado.

Una vez concluido, el centro contará con 12 quirófanos y 208 camas de hospitalización individuales -todas dedicadas a la atención al paciente- y "mejorará significativamente la capacidad del MSK para tratar a más pacientes y atender casos más complejos en el futuro".

El Grupo ACS, del que Turner forma parte como filial de soluciones integrales en EEUU, afirma que el MSK, Turner y Consigli "colaborarán estrechamente" con los miembros de la comunidad y con las partes interesadas de la ciudad y el estado para garantizar la seguridad, la salud y la atención de los pacientes, el personal y los vecinos.