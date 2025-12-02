Vivienda publica la resolución definitiva de las ayudas por 2,5 millones para fomentar la arquitectura

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la Resolución Definitiva de la convocatoria de ayudas para la difusión, el fomento y la investigación de la arquitectura, una convocatoria para la que se han seleccionado hasta 65 propuestas de un total de 474 solicitudes recibidas.

Con una dotación de 2,5 millones de euros, esta línea de subvenciones, impulsada por la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, forma parte de su compromiso institucional con la promoción de la arquitectura como bien de interés general, tal y como reconoce la Ley de Calidad de la Arquitectura, que subraya la dimensión cultural, intelectual, artística y profesional de la arquitectura, y establece el deber de los poderes públicos de fomentar su conocimiento, protección y difusión.

En coherencia con estos principios, la convocatoria se ha dirigido a fundaciones, asociaciones, universidades, colegios profesionales, agrupaciones y particulares que desarrollen estudios, programas, actividades, jornadas, exposiciones, publicaciones o experiencias pedagógicas orientadas a acercar la arquitectura a la ciudadanía, impulsar el pensamiento crítico sobre el entorno construido y fomentar una cultura arquitectónica consciente y participativa.

La resolución de concesión incluye tanto la relación de las 65 solicitudes beneficiarias como la desestimación expresa del resto de solicitudes.

Asimismo, permite que, sin necesidad de una nueva convocatoria, en caso de renuncia por parte algún beneficiario, el órgano concedente pueda adjudicar la subvención a quienes integran el grupo de reserva, siguiendo el orden de puntuación y siempre que exista crédito liberado suficiente para atender, al menos parcialmente, una de las solicitudes pendientes.

El órgano concedente comunicará esta opción a las personas interesadas, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días, dictando, una vez aceptada la propuesta, la resolución de concesión.

LAS AYUDAS SE INSTRUMENTARÁN COMO UNA SUBVENCIÓN

Tal y como establecen las bases reguladoras, las ayudas se instrumentarán como una subvención a percibir por el beneficiario en la modalidad de pago único con carácter anticipado, estando obligados los beneficiarios a justificar la totalidad de los gastos incurridos para el desarrollo del proyecto, incluida la parte que supere a la de la ayuda recibida.

De esta manera, las actividades deberán desarrollarse en el plazo de un año desde la concesión de las ayudas, si bien de manera excepcional, en esta primera convocatoria serán financiables actividades producidas desde el 1 de enero de 2024.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA

El Programa de Promoción y Difusión de la Arquitectura del Ministerio de Vivienda es un programa con recorrido durante más de dos décadas que, en los últimos años, trabaja para reconocer la Arquitectura como bien de interés general poniendo en valor su capacidad para hacer frente a los grandes retos colectivos.

Así, busca difundir el potencial transformador de esta disciplina, entendida como una actividad multidisciplinar resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado.

Por lo tanto, a la trayectoria y trabajo del Programa con proyectos como las Bienales de Arquitectura (Española, Iberoamericana y Venecia), el otorgamiento del Premio Nacional de Arquitectura, su actividad editorial o el Festival TAC!, se suma ahora esta iniciativa de línea de subvenciones para seguir trabajando en la construcción de una conciencia compartida del valor de la buena Arquitectura.