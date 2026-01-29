Las viviendas compradas con hipoteca logran su máximo de cinco años tras eliminarse las 'Golden Visa'

Archivo - Vivienda, compraventa. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La proporción de hipotecas en relación el número de operaciones de compraventa escrituradas en el tercer trimestre de 2025 se situó en el 72,9%, el porcentaje más elevado de los últimos cinco años, coincidiendo con el primer trimestre completo tras la derogación de las conocidas como 'Golden Visa' inmobiliarias, según destaca el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con el Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Isabel Rodríguez, entre julio y septiembre del año pasado se escrituraron un total de 170.656 transacciones inmobiliarias de vivienda, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que constituye el mayor dato de operaciones de compraventa en un tercer trimestre de los últimos 18 años.

Además, hubo un total de 124.458 hipotecas sobre vivienda en el tercer trimestre del año pasado, lo que supone un 15% más que en el mismo trimestre del año anterior y la mayor cifra de un tercer trimestre de los últimos 15 años.

IMPULSO EN LA CONSTRUCCIÓN

En cuanto a la actividad de construcción, destaca especialmente la rehabilitación residencial, con un ritmo de crecimiento anual del 25,6% si se considera la evolución del dato de presupuesto de los visados de dirección de obra de ampliación o reforma en vivienda, que alcanzó en el tercer trimestre de 2025 los 643,2 millones de euros, lo que constituye el mayor dato de un tercer trimestre de toda la serie histórica (desde 1991).

En su conjunto, el sector de la construcción muestra una evolución muy favorable en términos de empleo, alcanzando las 1.676.100 personas empleadas, lo que supone un 4,9% más que el mismo trimestre del año anterior.

A ello se suma el fuerte crecimiento del empleo en la actividad inmobiliaria, que se sitúa en 270.200 personas empleadas, un 12,7% más que el mismo trimestre del año anterior (239.800).

Además, según datos del Ministerio de Vivienda, el volumen de negocio de la rehabilitación residencial ascendió 32.941,49 millones de euros en 2023, el mayor dato de la serie histórica que sigue la línea de crecimiento iniciada en 2018. Así, la rehabilitación representó el 48,6% del volumen total de negocio de la edificación residencial.

El número de licencias concedidas para rehabilitaciones profundas (aquellas que requieren proyecto de obra) creció un 12,9%. Solo en visados de dirección de obra, el presupuesto de estas actuaciones de rehabilitación alcanzó los 2.268 millones de euros, la cifra más elevada de la serie histórica.

DEDUCCIONES EN EL IRPF POR REHABILITACIÓN O MEJORA

Por otro lado, un total de 203.297 inmuebles se acogieron a alguna de las tres deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora o rehabilitación de viviendas y edificios residenciales entre 2021 y 2024, sin tener en cuenta País Vasco y Navarra.

Las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el 66% de los inmuebles acogidos a las deducciones; mientras que, por provincias, las cifras más altas de inmuebles se registran en Madrid, con un 27,7% del total, Barcelona (11,1%), Sevilla (8,5%), Granada (2,9%), Zaragoza (2,9%) y Valencia (2,8%).

Asimismo, según datos de Vivienda, gracias la deducción de 20% se ha reducido de media la demanda de calefacción y refrigeración en un 38,55%; la deducción del 40% un 57,60% del consumo; y las intervenciones de rehabilitación de edificios (deducción 60%) un descenso del consumo del 58,05%.

En conjunto, los datos reflejan la consolidación de la rehabilitación como una actividad de peso creciente en el sector de la construcción; en un periodo, entre 2020 y 2024, que ha estado caracterizado por una intensa actividad normativa y el impulso de medidas favorecedoras de la mejora del parque edificado.

No obstante, el análisis pone de manifiesto retos pendientes en materia de rehabilitación en aspectos como la eficiencia energética, el confort térmico y acústico, la accesibilidad o la incorporación de las energías renovables.