Aagesen cree que sería un "ejercicio de transparencia" que empresas publiquen toda su información del apagón

1071850.1.260.149.20260323125314 La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). Aagesen ha comparecido ante la Comisión de Investigación so - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha considerado que sería "un buen ejercicio de transparencia" que las empresas hicieran pública toda la información disponible sobre el apagón del 28 de abril de 2025.

En su comparecencia en la Comisión de investigación del Senado sobre cero eléctrico, recordó que el Gobierno ya solicitó la publicación de la información, pero no recibió la autorización de las empresas, "salvo de una, de Red Eléctrica de España (REE)", dijo.

Por ello, animó, en varias ocasiones, a las compañías a sacar esta información a la luz. "Vuelvo a aprovechar en esta Cámara para decir que, casi un año después, sería muy interesante que las empresas, que son propietarias de su propia información, la hagan pública", manifestó.

A este respecto, el presidente de la Comisión, el popular Francisco Javier Márquez, informó que ya se han recibido los audios del día del apagón remitidos por las compañías para que sean escuchados por los miembros de la Comisión del Senado.

Asimismo, la ministra subrayó que el Gobierno "no tuvo ningún aviso, alerta o señal" que indicara que el 28 de abril pudiera ocurrir un apagón eléctrico y aseguró que ese día existían los elementos regulatorios y normativos para haberlo podido evitar.

Aagesen insistió en que el Gobierno "no tuvo ninguna constancia" que pudiera vaticinar el incidente y afirmó que las renovables en ningún caso fueron responsables.

EXISTÍAN LOS MECANISMOS PARA HABER EVITADO EL APAGÓN.

Además, puso sobre la mesa que los tres informes sobre el apagón -el del Comité de investigación del Gobierno y los dos conocidos la pasada semana de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el final del panel de expertos europeos de Entso-E- confirman que "sí existía la regulación, la normativa y los mecanismos suficientes para que lo que ocurrió el pasado 28 de abril se pudiera evitar".

Igualmente, destacó que el propio informe del panel de expertos europeos insiste en ello y cree que con los grupos que existían disponibles "se podría haber controlado la tensión".

"Desde el rigor técnico, le quiero contestar lo que avalan ya tres informes, y van tres, me gustaría destacarlo. El informe del comité, que llevamos a cabo en cuarenta y nueve días, y, once meses después, el informe de Entso-E y el informe de la CNMC. El evento que ocurrió el pasado 28 fue inédito, impredecible", añadió al respecto al ser cuestionada por el senador popular Miguel Ángel Castellón.

En esa línea, recalcó que "con los elementos regulatorios y normativos existentes y con los mecanismos existentes, no debería haber ocurrido lo que ocurrió".

Mientras, la ministra eludió pronunciarse al ser cuestionada sobre las declaraciones en septiembre en el Senado de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sobre la realización de un posible "experimento" en la gestión de una planta fotovoltaica, ya que, indicó, "no tener información al respecto", e insistió en que ninguno de los informes existentes "señala a ninguna empresa".

"Ni el informe del Comité, ni el informe de Entso-E, ni el informe de la CNMC, identifican responsabilidades. El informe identifica las causas, y le recuerdo que lo que dice es bien por falta de programación de capacidad suficiente de control de tensión, bien porque los grupos no lo estaban haciendo según se esperaba o bien una combinación de ambas fueron parte de la causa", recalcó, evitando así realizar ningún juicio de valor.

En este sentido, apuntó que los procedimientos tienen que ser garantistas, para que puedan seguir sus procedimientos administrativos y judiciales, y señaló que para que ello sea así "es precisamente importante no identificar responsabilidades".

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