Acciona afirma que "no hay ninguna decisión tomada" sobre la venta de su filial Acciona Energía

El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq (c), durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, ha afirmado que "no hay ninguna decisión tomada" sobre la potencial venta de su filial energética Acciona Energía.

En una rueda de prensa posterior a la celebración de la junta de accionistas celebrada este jueves en Madrid, el ejecutivo ha expresado que la operación se encuentra en un "momento muy inicial".

"No hay ninguna decisión tomada en absoluto, ya que el proceso está todavía en un momento muy inicial", ha declarado, añadiendo que han recibido "muestras de interés por parte de un gran número de inversores internacionales y nacionales".

Al respecto, ha comentado que a las partes interesadas les están proporcionando "información pública". "Está todavía en un momento muy incipiente y en absoluto hay ninguna decisión al respecto", ha reiterado.

Respecto a las distintas opciones de la operación, en las que cabe no realizar ningún cambio, vender una parte minoritaria, vender una parte mayoritaria o fusionar Acciona con su filial, Entrecanales ha indicado que es "extremadamente improbable" que se lleve a cabo una venta del 100% del capital de la filial.

Por otra parte, en cuanto a la política de rotación de activos, el empresario ha detallado que "siguen con sus mismas estrategias".