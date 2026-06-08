Acciona construirá un sistema de baterías en Chile y duplicará su capacidad de almacenamiento en el país

Archivo - Planta fotovolatica de El Romero, operada por Acciona Energía en Chile. - ACCIONA ENERGÍA - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha anunciado este lunes la construcción de un nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 1 GWh en el desierto de Atacama (Chile), lo que duplicará su capacidad de almacenamiento en el país.

La instalación, que estará integrada en la planta fotovoltaica El Romero (246 MWp), tendrá una capacidad de 196 MW/980 MWh y podrá suministrar 196 MW de energía limpia durante cinco horas seguidas. Su entrada en operación está prevista para finales de 2027.

Este nuevo sistema se suma al proyecto de almacenamiento de 1 GWh que Acciona Energía comunicó a finales del año pasado en el complejo solar Malgarida (238 MWp), actualmente en construcción.

"Ambos proyectos contribuirán a optimizar la gestión de la energía renovable, mejorar la estabilidad de la red eléctrica y fortalecer la seguridad del suministro en el sistema eléctrico local", ha explicado la energética en una nota de prensa.

Acciona Energía ya cuenta en Chile con un total de 922 MW repartidos en los parques eólicos de Punta Palmeras (45 MW), San Gabriel (183 MW) y Tolpán Sur (84 MW) y en las plantas fotovoltaicas de El Romero (246 MWp), Malgarida (238 MWp), Usya (64 MWp) y Almeyda (62 MWp).