Aelec aplaude el visto bueno de Bruselas al mecanismo de capacidad y pide agilizar ahora su desarrollo

Archivo - Marina Serrano González, presidenta de Aelec - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) ha valora "muy positivamente" la decisión de la Comisión Europea de aprobar el mecanismo de capacidad español, al considerar que supone "un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético español", y ha asegurado que ahora es "prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España".

En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Endesa, EDP España o Iberdrola, consideró que, con este visto bueno de Bruselas, España se suma además a los principales mercados europeos que ya cuentan con mecanismos de capacidad y, además, llega en un momento especialmente relevante para el sistema eléctrico europeo y español, después de que, a finales del año pasado, Entso-E advirtiera de riesgos para la seguridad de suministro en el país en el horizonte 2028-2035.

Así, valoró el mecanismo de capacidad como "una herramienta imprescindible" para garantizar que el sistema eléctrico "disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento".

Ahora, aelec consideró que "es prioritario avanzar con la máxima agilidad" en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento "cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro".

A este respecto, subrayó que a aceleración de la implantación de la medida permitirá "lanzar cuanto antes las subastas tanto a largo plazo como de capacidad como las de corto plazo, implantando el mecanismo de capacidad lo más rápido posible para que esté vigente este mismo año, dado su papel estratégico para impulsar la descarbonización, garantizar la seguridad de suministro y facilitar las inversiones necesarias para la transformación energética del país".