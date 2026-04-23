La AIE alerta de "la mayor crisis energética de la historia" por el cierre de Ormuz

Archivo - 24 April 2025, United Kingdom, London: Executive Director of the International Energy Agency (IEA) Fatih Birol delivers opening remarks during the International Summit, hosted by hosted by the IEA and the UK Government. Photo: Justin Tallis/PA W - Justin Tallis/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La economía mundial se enfrenta a la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz a causa del conflicto con Irán, que supone la pérdida de 13 millones de barriles de petróleo al día, además del impacto sobre otras materias primas vitales, según ha advertido el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

"En la crisis actual perdemos 13 millones de barriles diarios de petróleo", ha estimado el directivo turco de la AIE en declaraciones a la 'CNBC', recogidas por Europa Press, donde ha recordado que en las crisis energéticas de 1973, 1979 y el conflicto entre Rusia y Ucrania se perdieron unos 10 millones de barriles al día.

Asimismo, Birol ha recordado que también se están perdiendo diariamente 100.000 millones de metros cúbicos de gas, por encima de los 75.000 estimados en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, aparte de las interrupciones que afectan a fertilizantes y productos petroquímicos, lo que tendrá un impacto significativo en las cadenas de suministro a nivel mundial en las próximas semanas y meses.

"Nos enfrentamos a la mayor crisis energética de la historia", ha resumido, subrayando que el problema se agrava progresivamente y cuanto más dure, más tiempo será necesario para recuperar la situación previa a la guerra.