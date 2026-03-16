Bessent dice que EEUU deja pasar petroleros de Irán por Ormuz para aliviar al mercado

Archivo - 05 February 2026, US, Washington: US Treasury Secretary Scott Bessent speaks at a hearing of the Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee at the US Capitol in Washington. Photo: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos estaría permitiendo a los petroleros iraníes atravesar el estrecho de Ormuz con el fin de aliviar las necesidades energéticas del resto del mundo, según ha afirmado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que espera dar marcha atrás con la exención a las sanciones al crudo ruso tan pronto como termine el conflicto en Oriente Próximo y los mercados estén bien abastecidos.

"Estamos viendo cada vez más buques de combustible que empiezan a pasar", ha comentado Bessent en una entrevista con la cadena CNBC, donde ha afirmado que los barcos iraníes ya han pasado "y lo hemos permitido para abastecer al resto del mundo".

En este sentido, el funcionario estadounidense ha destacado que también habrían transitado por el estrecho de Ormuz barcos indios, subrayando la elevada dependencia de la India del petróleo procedente del golfo Pérsico, así como "algunos barcos chinos".

"Esto debería intensificarse antes de que haya flotillas o armadas de protección en el Golfo", ha añadido Bessent, para quien se producirá una apertura natural por parte de los iraníes, "y por ahora no nos importa". "Queremos que el mundo esté bien abastecido", ha apostillado.

Asimismo, en referencia a la decisión de otorgar una exención de 30 días para el petróleo ruso embarcado, el secretario del Tesoro de EEUU ha restado importancia al efecto de esta medida para las arcas del Kremlin, añadiendo que espera, tan pronto como termine el conflicto y los mercados estén bien abastecidos, "volver atrás".

A este respecto, además de asegurar que el crudo ruso que se beneficiará de esta exención "se consumirá muy rápidamente", Bessent ha apuntado que se trata de un petróleo dirigido hacia China, que de todos modos iba a consumirlo, por lo que, al levantar las restricciones, ahora también puede acabar en Malasia, Singapur o India, lo que puede ayudar a paliar la escasez, ya que la mayor parte del petróleo del golfo Pérsico va a Asia.

Por otro lado, en relación con la cumbre que tienen previsto celebrar en Pekín dentro de unas semanas el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, el secretario del Tesoro estadounidense ha querido subrayar que, si las reuniones se retrasan, no sería porque Donald Trump haya exigido que China patrulle el estrecho de Ormuz.

"Si la reunión se reprograma por algún motivo, sería por cuestiones logísticas", ha afirmado Bessent, apuntando la posibilidad de que Trump quiera permanecer en Washington D.C. para coordinar el esfuerzo bélico durante el conflicto con Irán en vez de viajar al extranjero.

En cualquuier caso, Bessent, presente en París, donde ha mantenido un encuentro con su contraparte chino, He Lifeng, ha destacado que sus conversaciones fueron muy buenas. "Tenemos una relación estable. Esta es nuestra sexta reunión en nuestras consultas económicas", ha resumido.