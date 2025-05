Bogas cree que, más allá del apagón, el debate no es "nuclear contra renovables", ya que ambas son necesarias

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha defendido que el debate sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril "no se trata de energía nuclear contra renovables", ya que ha considerado que las dos tecnologías son necesarias para dar "más estabilidad" al sistema eléctrico.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, Bogas, que no quiso utilizar el apagón para fortalecer sus argumentos ya que el incidente está bajo investigación y habrá que esperar a conocer su conclusión para determinar las causas, ha señalado que ambas tecnologías "encajan perfectamente" y son necesarias en el mix de generación.

"Hemos dicho muchas veces que estamos a favor de la energía nuclear, que estamos a favor de una mayor inversión en la red, y seguimos así. Repito, no me gusta mezclar las cosas, pero creemos que, simplemente por eso, simplemente por el sistema que tenemos, quizás tengamos que hacer algo. Tenemos uno de los sistemas más seguros y fiables, pero eso no significa que no estemos a favor de extender o posponer el cierre de la energía nuclear, ni que no estemos a favor de aumentar la remuneración de la red, porque es necesario", ha asegurado.

Así, más allá del resultado de la investigación sobre el cero eléctrico del lunes de la pasada semana, ha reiterado su posición de que el papel de la energía nuclear es "fundamental", así como el de las redes eléctricas.

A este respecto, ha subrayado la necesidad de invertir más en las redes, ya que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la 'hoja de ruta' del Gobierno para la descarbonización, recoge que se debe duplicar la inversión entre 2021 y 2030.

"Eso significa que casi deberíamos triplicar la inversión el próximo año. Eso da una cifra de lo que se necesita en este caso, y no tiene relación con el apagón. Eso es anterior al apagón", ha dicho.

NO SE TRATA SOLO DE EXTENDER LA VIDA ÚTIL, TAMBIÉN DE REBAJAR FISCALIDAD

Y es que Bogas ha recalcado que ya antes del apagón se había puesto sobre la mesa la prolongación de la vida útil de las nucleares o el aplazamiento del cierre de estas centrales, y ha indicado que el planteamiento al Gobierno de esa modificación del calendario de clausura, previsto entre 2027 y 2025, "no se trata solo de extender la vida útil, sino también de reducir los impuestos".

En este sentido, ha dejado claro que no se trata "simplemente" de que las eléctricas "no quieran pagar algo o quieran traslardar algo al consumidor", ya que ha indicado que la tasa Enresa la "pagará sin duda la nuclear". De todas maneras, ha estimado que las centrales nucleares se ven penalizadas frente a otras centrales de generación que no emiten CO2.

No obstante, también ha apuntado que el Gobierno "es el responsable de definir la política energética del país" y, por tanto, decidir si una modificación en el calendario de cierre nuclear es necesaria para el sistema.

"En nuestra opinión, la tecnología nuclear es libre de CO2, segura, fiable, competitiva, etc. Así que, para nosotros, tiene sentido extender la vida útil de la nuclear o posponer el cierre previsto", ha añadido.