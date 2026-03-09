Bruselas descarta relajar las sanciones a Rusia pese a la subida de los precios energéticos por la guerra en Irán

Archivo - El comisario económico, Valdis Dombrovskis. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha descartado este lunes relajar las sanciones contra Rusia pese al encarecimiento del petróleo y el gas provocado por el conflicto en Oriente Próximo y ha insistido en mantener la "presión" sobre el Kremlin para no ayudarle a "llenar su cofre de guerra", aprovechando la actual subida de los precios energéticos.

"Es importante que no relajemos ahora la presión sobre Rusia y que no ayudemos a Rusia a llenar su cofre de guerra utilizando esta situación de precios elevados del petróleo y el gas", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

El comisario ha explicado que la situación en Oriente Próximo ha sido uno de los temas centrales del encuentro entre los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, que han analizado también el impacto de la escalada del conflicto sobre los precios de la energía, los mercados y la economía europea.

"Nuestra economía está navegando en un entorno global incierto. Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya ha tenido impacto en los precios energéticos y esto puede afectar a toda la economía de la Unión", ha advertido Dombrovskis, quien también ha subrayado que el alcance dependerá en gran medida de la duración y la intensidad del conflicto.

Según ha indicado, una desescalada rápida permitiría limitar las consecuencias para la economía y los precios energéticos, mientras que un deterioro mayor --como ataques a infraestructuras energéticas-- podría tener repercusiones a escala "mundial".

En cualquier caso, Dombrovskis ha subrayado que por el momento no se han registrado problemas de suministro energético en Europa, aunque las autoridades siguen vigilando de cerca la evolución de la situación y su posible impacto en los mercados.

EURO DIGITAL Y PAPEL INTERNACIONAL DEL EURO

Más allá de la respuesta inmediata a la crisis, el Eurogrupo ha debatido también el desarrollo de las finanzas digitales y el refuerzo del papel internacional del euro.

"Alrededor del 95% de las 'stablecoins' están denominadas en dólares y solo alrededor del 1% en euros", ha señalado, al defender el desarrollo de soluciones denominadas en la moneda única y el avance del proyecto del euro digital para reforzar la soberanía monetaria europea.

Sobre esta cuestión, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha instado al Parlamento Europeo a avanzar en su tramitación al considerar que se trata de un proyecto clave para el futuro de la moneda común. "Necesitamos combinar una infraestructura pública fuerte, el euro digital, con espacio para la innovación privada", ha defendido.

También ha advertido de que el predominio actual de las 'stablecoins' denominadas en dólares evidencia la necesidad de reforzar las capacidades europeas en el ámbito de los pagos digitales.

"Si no desplegamos la infraestructura pública necesaria, no podremos cumplir nuestros objetivos dentro del plazo previsto", ha señalado, al expresar su confianza en que exista un acuerdo político para avanzar en este proyecto.