La CNMC abre un nuevo expediente en el marco del apagón a la subestación de Huéneja (Granada)

Archivo - CNMC, fachada de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un nuevo expediente sancionador al sistema de conexión eléctrico de Huéneja, en Granada, por una infracción 'grave' en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

En concreto, el expediente se incoó el pasado 13 de mayo por posibles incumplimientos del artículo 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave. Existe un plazo máximo de 18 meses para su resolución, según añade el regulador.

Con estos, suman ya un total de 66 los expedientes informativos incoados por el organismo presidido por Cani Fernández dentro del marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025.

El regulador ha dirigido expedientes contra el operador del sistema -Red Eléctrica de España- y contra las principales eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy-, así como contra Repsol, TotalEnergies o Bahía de Bizkaia Electricidad, entre otras.

De todas maneras, la CNMC indicó que "las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente".

El regulador recordó también que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Asimismo, la CNMC añadió que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".

Los procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas. En el caso de los expedientes considerados "muy graves" las multas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, mientras que para los "graves" llegarían hasta los 6 millones de euros.