La CNMC no observa por ahora comportamientos "anormales ni manipuladores" en los precios de los carburantes

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién, comparece en la comisión de su departamento en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha adelantado este martes que el organismo no ha observado por el momento "comportamientos anormales ni manipuladores" en el precio de los carburantes en las gasolineras, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

Preguntada en una comisión del Congreso sobre posibles sanciones a las gasolineras ante un hipotético ensanchamiento de los márgenes de ganancias en el marco de la subida del coste energético por la guerra en Irán, Fernández ha descartado "por el momento" que eso se esté produciendo.

"Lo que estamos observando son comportamientos que no son anormales ni manipuladores", ha afirmado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para exponer las líneas básicas de la actuación de la CNMC y sus planes y prioridades para el futuro.

Pero en caso de que no se produjese "una actuación normal de mercado", la Comisión abrirá "los expedientes que correspondan", ha advertido.

Además, ha recordado que están analizando "con los cuatro sentidos" los mercados de carburantes, tanto desde el comportamiento diario como de su propia estructura y de futuro.

"Nos ha costado mucho tener en España dinamizadores de la competencia en este mercado, que en principio es un mercado tendente al oligopolio", ha apuntado la presidenta de la CNMC, que también dice vigilar que las gasolineras independientes o 'low cost' "gocen de buena salud".

Fernández se ha referido así al informe de recomendaciones sobre posibles márgenes de beneficios en los tres operadores con capacidad de refino en España (Repsol, Moeve y BP) que debe elaborar la CNMC por el decreto anticrisis, previsto para antes del 31 de mayo de este 2026: "Vamos a intentar llegar a esa fecha", aunque es un plazo "ambicioso", ha señalado.

Finalmente, ha respondido que el cierre prolongado del estrecho de Ormuz es un escenario que "nadie" quiere y "nada halagüeño" para todos, si bien ha admitido que España puede estar mejor posicionada que otros países para afrontar las consecuencias del mismo.

"En cuanto a lo que a nosotros nos compete, estaremos perfectamente vigilantes, como lo estamos ahora, en tiempo real, para evitar que se produzcan situaciones de abusos, manipulaciones de mercado, etc., que es lo que es propiamente nuestra competencia", ha remarcado.

ACTUACIÓN DE LA CNMC EN CARBURANTES

En materia de carburantes, ha señalado que la prioridad del organismo es "preservar un mercado altamente competitivo, de forma que tanto consumidores como empresas se beneficien de su correcto funcionamiento", para lo que "la vigilancia constante y la capacidad de reacción rápida son esenciales, en particular para prevenir fraude o comportamientos anómalos", ha empezado explicando la presidenta de la CNMC durante su intervención.

Fernández ha repasado que, en "el crítico contexto geopolítico actual", la Comisión "ha reforzado el seguimiento de precios en carburantes" a través del real decreto ley 7/2026, por la crisis del Conflicto en Oriente Próximo, por el que los tres operadores con capacidad de refino en España deben remitir semanalmente -durante tres meses- a la CNMC información sobre costes de adquisición y precios de venta a estaciones de servicio, que el órgano traslada a cuatro ministerios.

Además, asegura que han "intensificado la coordinación institucional" en este contexto y que están realizando un "seguimiento gasolinera por gasolinera y producto por producto" para elaborar un informe antes del 31 de mayo de 2026.

También mantienen una "coordinación estrecha" con los operadores de los mercados eléctrico y gasista -OMIE y Mibgas- para intercambiar información relevante, monitorizar la situación y detectar "posibles comportamientos irregulares o indicios de prácticas contrarias al buen funcionamiento de los mercados" y han aumentado la transparencia en la información disponible, ha añadido la presidenta de la CNMC, que recuerda que el organismo dispone de información en tiempo real de más de 12.000 estaciones de servicio.