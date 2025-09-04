Archivo - Colombia anuncia la intención de reactivar la importación de gas desde Venezuela antes de que finalice el año. - AVN - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, ha revitalizado la idea de importar gas desde Venezuela antes de que finalice el año.

"Ojalá podamos remover esos obstáculos técnicos, jurídicos y económicos, y podamos tener una molécula de gas antes de que termine el año en beneficio del pueblo colombiano", aseguró durante su participación en el foro Visión 2025.

El titular de la cartera de Minas y Energía defendió la necesidad de superar "cualquier barrera" para que los colombianos puedan disponer "de esa gran riqueza que tienen en materia de gas" y combatir así a los "grandes monopolios" alrededor de la regasificación y de la importación de gas.

Palma también confirmó que ya se está trabajando en la restauración de la interconexión eléctrica entre ambos países, "cortada en gobiernos anteriores".

A mediados de julio, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para crear una zona económica binacional en la frontera común. En este texto se incluyen inversiones en materia de energía, gas, petróleo y la recuperación de la interconexión eléctrica.