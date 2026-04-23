España e Irlanda se alían para estudiar el desarrollo de una futura interconexión eléctrica

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

España e Irlanda han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con el objetivo de estudiar vías de colaboración para una futura interconexión eléctrica entre los dos países y contribuir de forma constructiva al desarrollo continuo del mercado interior europeo de la electricidad.

En concreto, el memorando, suscrito este jueves por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de la República de Irlanda, Darragh O'Brien, establece el marco de cooperación inicial, durante un período de tres años prorrogables, para desarrollar actividades conjuntas que faciliten la consecución de un proyecto complejo y de carácter estratégico a la hora de alcanzar los objetivos de descarbonización, seguridad energética e integración de energía renovable, siempre en beneficio de los consumidores.

Según informó en un comunicado el Ministerio, con una perspectiva de toma de decisiones gradual, con fases e hitos para facilitar la consecución del proyecto, España e Irlanda "promoverán en primer lugar que sus respectivos transportistas de electricidad (TSO, por sus siglas en inglés) colaboren para determinar el potencial de la interconexión, con cuestiones clave como los costes o los retos técnicos, y lo plasmen en un informe para ambos Gobiernos".

Posteriormente, ambos países considerarán la posibilidad de presentar una propuesta conjunta para incluir el proyecto en la lista europea de Proyectos de Desarrollo de la Red a Diez Años (TYNDP, por sus siglas inglesas), si ambos consideran que la futura interconexión es viable y mutuamente beneficiosa.

Después, si el análisis del TYNDP confirma la viabilidad de la interconexión, los dos países determinarán cómo proceder con una propuesta de proyecto más detallada.