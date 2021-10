Galán, abierto al diálogo, espera que se reconduzca el "terrorífico intervencionismo" en el sistema eléctrico

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado este martes que la empresa está "abierta al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible" ante la situación que se está produciendo por el alza del precio de la energía y espera que "se pueda reconducir" el "terrorífico intervencionismo" que se está dando en España en todo el sistema eléctrico.

Galán ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, a donde se ha desplazado para inaugurar el Global Smart Grids Innovation Hub, un centro de innovación que contribuirá a desarrollar las redes eléctricas del futuro y en el que ha procedido a firmar un acuerdo de colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia para su desarrollo.

En su intervención, el presidente de Iberdrola ha destacado la necesidad de generar un "clima" que transmita "confianza a los inversores". En este sentido, ha manifestado que es preciso "un mercado estable, predecible que garantice a quienes dan dinero que caen en buenas manos".

"INTERVENCIONISMO TERRORÍFICO"

Galán ha indicado que espera que la situación que se está viviendo en España, con un "intervencionismo terrorífico" en todo el sistema eléctrico, se "pueda reconducir".

En este sentido, ha apuntado que hay que abordar la situación de los precios de la energía con un análisis "riguroso" y ha subrayado la importancia de la seguridad jurídica.

Galán cree que las medidas que se han adoptado no se han hecho con rigor y se tenía que haber "evitado tomar medidas estructurales para momentos coyunturales". Ha señalado que las decisiones se deben adoptar "respetando el marco jurídico y regulatorio de la UE". Según ha indicado, hay políticas en la UE que son un "referente" y "no se pueden poner en entredicho".

A su juicio, no es momento de criticar el mercado de emisión cuando se ha demostrado que es "un éxito", por lo que cree que no se puede "poner en tela de juicio".

Asimismo, ha defendido que cualquier medida que se adopte debe ser coordinada en Europa y no adoptar "medidas unilaterales de cada país", porque es "un problema común a nivel europeo". En su opinión, romper el principio de "quien contamina paga" para ir "a quien contamina paga y quien no contamina paga más" no "es la línea".

Galán cree que tomar decisiones "unilaterales precipitadas" puede "fragmentar" el mercado interior europeo y hacer que la transición energética "se retrase".

El presidente de Iberdrola ha advertido de que no realizar un análisis riguroso lleva a situaciones que "nadie desea, como paradas de parque eólicos o fotovoltaicos", porque "no son competitivos por la nueva regulación". Galán, refiriéndose a los proveedores vascos, ha lamentado que se vean afectados por las consecuencias de esta situación, pero ha indicado que "no queda más remedio" que una "parálisis" de las inversiones.

Galán, que ha advertido del "riesgo" de que se extienda "al resto de consumidores" este problema del alza de la energía, ha manifestado que Iberdrola "siempre está abierta al diálogo". "Si alguna empresa es capaz de llegar a acuerdos en todo el mundo somos nosotros (..), es una empresa siempre abierta al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible, basado en la economía del mercado". Ha añadido que solamente con ese marco "se pueden continuar las inversiones necesarias".

