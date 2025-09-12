El Gobierno cifra en 13.590 millones la inversión en la red del transporte de electricidad a 2030

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030.- EUROPA PRESS

La inversión supera en un 65,7% los 8.203 millones de la vigente Planificación 2021-2026

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030 contempla una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década.

Así lo ha anunciado este viernes durante la presentación de las líneas maestras de la Propuesta, que saldrá a información pública próximamente y estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

Según ha resaltado el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado, la inversión que prevé la Propuesta planificación es "muy superior" (+65,7%) a la vigente Planificación 2021-2026, cuya inversión asciende a 8.203 millones, incluyendo las dos modificaciones puntuales que ha experimentado.

Igualmente, la vicepresidenta ha expuesto las claves del Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica --ligado a la Propuesta de planificación--, el cual inicia este viernes el trámite de audiencia.

El principal motor de la próxima Planificación es la demanda, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación (40%) y el almacenamiento (19%).

La Propuesta de planificación plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026.

422 AMPLIACIONES DE CONEXIÓN

Este crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como Adif y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

En el caso de las redes de distribución, el reparto será de 9 GW para proyectos industriales; 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas; 560 MW para electrificación ferroviaria; 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra; 13,1 GW para producción de hidrógeno verde; y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.

En cuanto a la generación, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables están alineadas con los objetivos establecidos para 2030, lo que muestra que se mantiene el "atractivo" del país en este ámbito.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, hay peticiones por 60 GW de nueva eólica --el doble de lo previsto en el Pniec--, otros 150 GW de fotovoltaica (cinco veces más que en el Pniec) y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve las previsiones del Pniec.

A su vez, la Propuesta plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales.

Estos refuerzos, por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto (incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible), limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.

AUMENTO DEL 62% EN LOS LÍMITES DE INVERSIÓN EN LAS REDES

Para alcanzar ese ritmo de electrificación de la economía, el Ministerio indica que es necesario reforzar la regulación vigente para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, pero manteniendo la protección de los consumidores.

Así, el departamento que dirige Sara Aagesen ha iniciado la audiencia pública de un Proyecto de real decreto que promueve el aprovechamiento de las redes existentes y promueve el uso de tecnologías inteligentes, todo ello estableciendo un sistema de seguimiento de la correcta ejecución de las inversiones.

Atendiendo a este incremento, hasta 2030 el Gobierno prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución, por encima de los niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. Estos nuevos topes de inversión suponen un alza del 62% en comparación con los límites vigentes.

Sara Aagesen ha señalado que hasta el 15% de ese incremental de inversiones puede destinarse para atraer demanda, "tanto en zonas más saturadas como en zonas donde hay falta".

A ello se suman las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como las inversiones financiadas con fondos europeos.

En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo --contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores--, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución.

Respecto a las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.

PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS PLANES DE INVERSIONES

Por otro lado, la propuesta incrementa la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras, reduciendo la "incertidumbre" sobre la ejecución de las infraestructuras. De esta manera, introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados.

La Propuesta de planificación también prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, así como penalizaciones para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto.

Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental --adicional al cubierto por el límite del PIB-- si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión.

Asimismo, las compañías perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado.

Otro elemento de las actuaciones previstas en la Propuesta de planificación y en el Proyecto de real decreto es la protección de los consumidores y la preservación de precios competitivos de la electricidad.

En esa línea, el Ministerio de Transición Ecológica prevé condiciones para el despliegue de las infraestructuras y que se mantenga el equilibrio entre el crecimiento de la red y el incremento de la demanda, con el objetivo de minimizar la incidencia en la factura y seguir atrayendo proyectos y tejido productivo.

A ello se suma la mayor penetración de renovables, que reduce los precios de la energía. En conjunto, Transición Ecológica destaca que estas medidas contribuirán a "mantener el atractivo inversor de España".

La ministra de Transición Ecológica ha informado que los interesados pueden presentar sus alegaciones al Proyecto de real decreto desde hoy hasta el 6 de octubre.