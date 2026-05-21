Gobierno lanza a consulta un Real Decreto para impulsar el biometano con cuotas mínimas en las ventas de gas

Archivo - El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado a audiencia pública un proyecto de Real Decreto para impulsar el biometano, que incluirá por primera vez en España una cuota mínima de este gas renovable en las ventas de gas natural, según anunció el secretario de Estado de Energía Joan Groizard.

En su intervención en la Reunión Anual de Sedigás, Groizard enmarcó esta medida en la estrategia de autonomía energética y descarbonización, subrayando que con esta iniciativa se busca dar certidumbre regulatoria al sector y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

En concreto, el documento, cuya plazo de consulta se abre hasta el próximo 11 de junio, plantea una penetración creciente del gas de origen renovable con una cuota mínima anual creciente en el mercado de gas natural nacional, que se inicia con el 0,5% en 2028, sigue con el 1,1% en 2029, el 1,8% en 2030, el 2,5% en 2031, el 3,3% en 2032, el 4,1% en 2033, el 5% en 2034 y alcanza del 6% en 2035. Queda exento el consumo para generación eléctrica, el realizado en las islas, y el del transporte por carretera, marítimo y aéreo.

De acuerdo con la demanda de gas natural prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y estimada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 6% de cuota mínima contemplado para 2035 equivaldría a cerca de 10 teravatios hora (TWh) de biometano.

A este respecto, Groizard destacó que la normativa plantea "una senda, que empieza en los próximos años y crece de forma progresiva hasta el año 2035", con el objetivo de ofrecer previsibilidad a medio plazo. "Empezando ya, pero dando previsibilidad en el medio plazo, para hacer viables esos proyectos que se puedan poner en marcha", añadió.

Asimismo, consideró que se plantea una trayectoria "progresiva" y "predecible", que pretende ser exigente, aunque abierta a la mejora durante el proceso de consulta pública.

UNA NORMA "DE IMPULSO Y FOMENTO DEL BIOMETANO".

Además, recalcó que el texto no se limita a fijar cuotas, sino que constituye una norma integral de impulso. "No es un real decreto de cuotas de biometano, que también, es un real decreto de impulso y fomento del biometano", afirmó, añadiendo que también incluye medidas técnicas para facilitar el despliegue y la conexión al sistema gasista, así como mecanismos para prevenir el fraude y garantizar la confianza en el sistema.

Por ello, el secretario de Estado de Energía invitó al sector a presentar sus aportaciones durante este periodo de consultas con el fin de "enriquecer" el Real Decreto final.

Groizard defendió que el biometano está llamado a ser "una de las puntas de lanza" de la autonomía estratégica y la seguridad de suministro, junto con la electrificación. A su juicio, ambas vías deben avanzar de forma complementaria para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.