El Gobierno peruano autoriza a la estatal Petroperú a obtener préstamos privados por hasta 1.698 millones

Archivo - Refinería de Talara, operada por Petroperú. - PETROPERÚ - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno peruano ha autorizado este lunes a la petrolera estatal Petroperú a contratar préstamos con entidades privadas nacionales o extranjeras por valor de hasta 2.000 millones de dólares (1.698 millones de euros), lo que incluye un máximo de 500 millones de dólares (424,5 millones de euros) en créditos a corto plazo.

"Petroperú es y seguirá siendo una empresa estatal. Sin embargo, tiene que cambiar su gestión, tiene que ser sostenible, tiene que ser eficiente, tiene que responderle al país", ha asegurado el primer ministro del país, Luis Arroyo, en declaraciones recogidas por la agencia 'Andina' durante una rueda de prensa.

"No estamos ante un rescate como los realizados en años anteriores. Por primera vez, el financiamiento no vendrá del Tesoro público: no se tocará ni un sol de los impuestos de todos los peruanos, sino que los fondos serán financiados por la banca privada internacional", ha completado.

Arroyo ha afirmado que el desembolso, amparado legalmente en un decreto de urgencia, se canalizará a través de un fideicomiso controlado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Petroperú tiene una deuda cercana a los 7.900 millones de dólares (6.707 millones de euros). El expresidente de Petroperú, Roger Arévalo, declaró recientemente en el Congreso que las operaciones de la petrolera en la refinería de Talara corrían el riesgo de verse paralizadas.

Así, el Ejecutivo confía en que la iniciativa garantice la "continuidad operativa" de la empresa y el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, factor de relevancia para un país importador neto de energía como Perú.

En este sentido, Arroyo ha indicado que Petroperú desempeña un papel clave en el suministro debido a que tiene presencia en zonas del país donde las compañías privadas no.