Gonzalo (Enagás) pide una regulación para optimizar el coste del hidrógeno verde y alcanzar los 4 euros/kg

Archivo - El CEO de Enagas, Arturo Gonzalo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha pedido una regulación que permita abordar el "desafío" de "optimizar el coste" del hidrógeno renovable y alcanzar el reto de un precio de cuatro euros por kilogramo que permita competir con el hidrógeno de origen fósil.

En su intervención en la tercera edición del 'Enagás H2 Technical Day', Gonzalo señaló que el despliegue de la economía del hidrógeno verde cuenta, a día de hoy, con "tres grandes retos: precio, demanda e infraestructuras".

En el caso concreto del precio, indicó que es necesario tener "la mayor rapidez posible" para reducir el Coste Nivelado del Hidrógeno (LCOH, por sus siglas en inglés) a niveles que sean competitivos con el hidrógeno de origen fósil, teniendo en cuenta el precio del CO2, con ese "reto de los cuatro euros por kilogramo", una meta que, según sus previsiones, el sector debe alcanzar de aquí al final de la presente década apoyándose en una combinación de cuatro palancas estratégicas de actuación.

En lo que respecta a la regulación, el primer ejecutivo de Enagás abogó por optimizar el marco normativo europeo hacia una flexibilización temporal y transitoria de los actos delegados en ese camino para abaratar los costes del hidrógeno.

Asimismo, también consideró prioritaria la bancabilidad de los proyectos, así como asegurar la demanda y los ingresos a largo plazo, avanzando también en la gestión de riesgos y garantizando la disponibilidad de infraestructuras.

Además, Gonzalo apuntó la necesidad de reducir el coste de la electricidad -asegurando el acceso a la red "en condiciones prioritarias"- y la optimización del 'capex'.

Respecto al reto de la demanda, el consejero delegado de Enagás destacó la necesidad de la transposición en toda Europa de la Directiva Red III para que "empiece a solidificar, a convertirse en un sistema de distribución" de cara a materializar el consumo a largo plazo.

También ensalzó las soluciones técnicas de los usuarios finales en industrias como la siderúrgica, la cerámica o el transporte, celebrando que se está "pasando de las promesas a la realidad en un tiempo récord".

En lo que se refiere a las infraestructuras, Gonzalo indicó que son "absolutamente imprescindibles para hacer realidad el mercado del hidrógeno en Europa", recordando que "muchos contratos entre productores y consumidores están esperando que haya infraestructuras disponibles que los pongan en contacto".

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS.

A este respecto, puso en valor el ritmo al que avanzan las infraestructuras en Europa y garantizó que Enagás está haciendo su parte en el desarrollo de la red troncal española y del corredor H2Med, "que va a ser la espina dorsal del sistema europeo".

En este contexto, recordó que estos proyectos "avanzan a velocidad de crucero" y aprovechó para hacer un llamamiento al sector a participar en la 'Call for Interest' impulsada por Enagás para actualizar el apetito en el desarrollo del hidrógeno y CO2 de cara a "ajustar la información de las necesidades del mercado".

Asimismo, Gonzalo afirmó que Enagás inaugurará el próximo otoño en Zaragoza el proyecto Hyloop+, que se convertirá en el primer gran laboratorio de calibración de hidrógeno "con un patrón primario de volumen en Europa".

Esta infraestructura pionera en el ámbito de la metrología estará, según explicó, "al servicio de todo el sector", sumándose a la atención que la compañía está dedicando a la "integridad de las infraestructuras de hidrógeno".

UN SOBRECOSTE DE 50.000 MILLONES PARA EUROPA POR LA GUERRA DE IRÁN.

Por otra parte, Gonzalo apuntó el papel a jugar por el hidrógeno renovable como apuesta de Europa para reducir su dependencia energética exterior, especialmente teniendo en cuenta un contexto como el actual marcado por la inestabilidad geopolítica por conflictos como el de Oriente Próximo, que han llevado al Viejo Continente a "soportar un sobrecoste de 50.000 millones de euros -unos 500 millones de euros diarios- por un conflicto en una geografía muy lejana a Europa y en el que Europa no ha tenido absolutamente nada que ver".

En el caso de España, estimó que el impacto por el conflicto por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel supera los 920 millones de euros adicionales en la factura del gas.

"Imaginad que todos esos recursos los dedicáramos a la financiación de la transición energética, en particular a la creación de conocimiento y al desarrollo tecnológico en favor de la transición energética", dijo.