Grenergy firma un nuevo contrato en Chile para la venta de 350 GWh anuales durante 12 años

Fase 4 de la plataforma Oasis de Atacama de Grenergy en Chile - GRENERGY

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha firmado en Chile un nuevo contrato de venta de energía a largo plazo (PPA), híbrido, con una empresa con calificación crediticia de grado de inversión otorgada por las agencias de calificación Moody's y Fitch, según ha informado este lunes la compañía.

En concreto, el acuerdo prevé la venta de 350 gigavatios hora (GWh) al año durante 12 años y entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Grenergy ha explicado que el contrato firmado consiste en un PPA híbrido que combina la generación solar fotovoltaica y el almacenamiento en baterías, garantizando así el suministro de energía limpia más allá de las horas de irradiación solar.

El contrato está vinculado a la fase cinco de la plataforma Oasis de Atacama, denominada Algarrobal y ubicada en Chile, con una capacidad de 242 megavatios (MW) solares y 1.412 megavatios hora (MWh) de almacenamiento.

Está previsto que este proyecto entre en operación en el tercer trimestre de 2027.

La plataforma Oasis de Atacama es el proyecto que dio origen al modelo de hibridación de Grenergy.

En el marco de la actualización de su plan de negocio presentada el pasado 27 de mayo, la compañía anunció la ampliación de Oasis de Atacama, con 2,5 gigavatios (GW) solares y 14 GWh de almacenamiento, y de Central Oasis, que alcanzará 1,4 GW solares y 5,1 GWh de almacenamiento en la zona central de Chile.

El plan contempla asimismo la expansión de este modelo a Europa a través de Iberian Oasis, una nueva plataforma con la que Grenergy busca replicar en el mercado ibérico el modelo híbrido solar y baterías desarrollado en Chile.

Iberian Oasis contempla 1 GW de capacidad solar y 3,2 GWh de almacenamiento, con una inversión estimada de 1.000 millones de euros, y se apoya en proyectos como Escuderos, con 200 MW solares y 680 MWh de almacenamiento, e Índalo, con 100 MW solares y 320 MWh de almacenamiento.

En total, las plataformas Oasis cuentan con 5GW de solar y 22 GWh de almacenamiento.

Desde su lanzamiento, Grenergy ha obtenido más de 1.200 millones de dólares en financiación sin recurso para Oasis de Atacama, incluyendo los cierres financieros de las fases 1 a 4 y del proyecto Elena, y ha suscrito contratos de venta de energía con empresas "de primer nivel", según ha asegurado la compañía.