Grenergy firma un 'tolling' financiero a 12 años para las baterías de su proyecto híbrido insignia en España

Planta de Grenergy - GRENERGY

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha firmado un acuerdo de 'tolling' financiero para el sistema de almacenamiento de su proyecto híbrido 'Escuderos' (Castilla-La Mancha) con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's y Standard & Poor's, ha informado la energética este lunes en un comunicado.

El contrato tendrá una duración de 12 años y entrará en vigor en julio de 2028 y la propia empresa asumirá la operación y la gestión del 'trading' de las baterías.

'Escuderos' es el proyecto de hibridación "insignia de Grenergy en España", ya que el complejo contará con 200 megavatios (MW) solares y 680 megatavios hora (MWh) de almacenamiento. La construcción del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) comenzará en el segundo semestre de este año y tiene como objetivo entrar en operación en 2027.

Este nuevo acuerdo para el sistema de almacenamiento de 'Escuderos' se suma al convenio de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) diurno suscrito con Galp en 2020, también por un periodo de 12 años, para la parte solar de esta planta híbrida.

Se trata del segundo 'tolling' financiero que Grenergy firma en España, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero para su proyecto 'stand alone' en Oviedo, también con una 'utility' internacional con calificación 'Investment Grade' por Moody's.

Con 'Escuderos', Grenergy busca replicar en España el modelo de hibridación solar-almacenamiento desarrollado en Chile en sus plataformas 'Oasis de Atacama' y 'Oasis Central', origen del modelo de hibridación desarrollado por la compañía.

'Oasis de Atacama' cuenta actualmente con una capacidad prevista de 2 gigavatios (GW) y 11 gigavatios hora (GWh) de almacenamiento, con finalización estimada en 2027 y una inversión de 2.000 millones de euros.

Por su parte, 'Oasis Central' dispone en la actualidad de una proyección de 1,1 GW de energía solar y 4 GWh de almacenamiento, con una inversión estimada de 900 millones de euros.

Además, Grenergy ha asegurado que continúa avanzando en 'Greenbox', su plataforma de baterías 'standalone' en Europa, que constituye otra pieza "clave" de su plan estratégico.

En este sentido, la firma ha apuntado que la planta de Oviedo (Asturias) es su proyecto "insignia" en esta línea. "Con estas iniciativas, Grenergy refuerza su liderazgo en soluciones híbridas de generación y almacenamiento de energía renovable", ha destacado la multinacional.

Su consejero delegado, David Ruiz de Andrés, ha subrayado que "Escuderos marca el inicio de una nueva etapa para Grenergy en España". "Es nuestro primer gran proyecto híbrido en el país, al que se sumarán nuevos proyectos", ha afirmado, añadiendo que en el mercado español ven "un potencial enorme para seguir desarrollando una cartera híbrida, apoyándose en la experiencia y el recorrido que ya han construido en Chile con las plataformas Oasis".