Iberdrola, Endesa y Naturgy acuerdan trabajar para solicitar "cuanto antes" al Gobierno extensión de Almaraz

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado trabajar en la gobernanza para presentar "cuanto antes", al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la solicitud formal de continuidad para la central nuclear de Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), informaron en fuentes de Iberdrola, máximo accionista de la planta extremeña.

Este martes se ha celebrado la reunión de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), donde Iberdrola (53%) es el máximo accionista, seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%).

Fuentes de la energética reafirmaron el compromiso de Iberdrola con la extensión de vida de Almaraz, tal y como ha venido haciendo públicamente en reiteradas ocasiones, así como también sus dos socios en la central.

En concreto, señalaron que en la reunión de este martes se han analizado las operaciones de la central nuclear extremeña, "donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación en perfectas condiciones técnicas, como ha reconocido recientemente WANO -la Asociación Mundial de Operadores Nucleares-, al otorgar el nivel de excelencia a la planta".

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. De hecho, este lunes, el presidente de esta compañía, Francisco Reynés, instó a "volver a hacer los números", ya que "las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión" sobre el cierre de las nucleares.

FISCALIDAD.

No obstante, la fiscalidad que pesa sobre la nuclear ha sido uno de los grandes temas que las compañías propietarias piden poner sobre la mesa a la hora de abordar esta extensión. A este respecto, la Junta de Extremadura propuso recientemente rebajar la ecotasa autonómica para asegurar la continuidad de la central.

La propiedad de Almaraz debe facilitar al CSN antes de finales de este mes la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del desmantelamiento del primero de los reactores.

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. El gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó también por carta a ambas compañías la posición del Gobierno, que pasa por marcar como líneas rojas para tramitar una petición formal que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La carta de junio que proponía una prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no la suscribían Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las propietarias con Enresa y que fija un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035.

En varias centrales, entre ellas Almaraz, que según el calendario sería la primera en echar el cierre a su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.