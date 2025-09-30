Iberdrola refuerza su alianza de coinversión con Norges Bank añadiendo 708 MW renovables

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha aumentado su alianza de coinversión con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank Investment Management, mediante la incorporación de 708 megavatios (MW) adicionales de capacidad renovable, según ha informado este martes el grupo energético en un comunicado.

Estas nuevas instalaciones corresponden a las plantas fotovoltaicas de 'Ceclavín' (308 MW) y 'Tagus XL' (380 MW), ambas ubicadas en Extremadura (España).

Como en incorporaciones anteriores, Iberdrola mantendrá una participación mayoritaria del 51% en estos activos.

Este nuevo acuerdo consolida la alianza estratégica de 2.500 MW de cartera renovable y más de 2.000 millones de euros para coinvertir en España y Portugal, que ya incluye otros proyectos operativos y alcanza casi los 900 MW en operación.

Iberdrola ha avanzado que se espera que otros activos que se encuentran actualmente en una fase "avanzada" de construcción se aporten en un futuro "próximo" a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, inicialmente en la Península Ibérica y potencialmente en otras zonas geográficas.

En concreto, 'Ceclavín' y 'Tagus XL' ya producen energía limpia para abastecer a más de 885.000 personas al año en la región de Extremadura y contribuyen a evitar la emisión de 100.000 toneladas de dióxido de carbono.