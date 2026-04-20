Iberdrola ve "fundamental" conocer audios de REE del apagón y duda de la imparcialidad del informe europeo

Mario Ruiz-Tagle, Consejero Delegado de Iberdrola España comparece ante la comisión de investigación del apagón, en el Congreso de los Diputados, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La Comisión de Investigación indaga en la interrupción del suminis - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha considerado "fundamental" que los audios y toda la información en manos de Red Eléctrica de España (REE) sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 "se pongan a disposición de todas las partes" y ha mostrado sus "preocupaciones" respecto a la imparcialidad del informe del panel de expertos europeos (Entso-E).

En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el cero eléctrico, Ruiz-Tagle vio así clave "escuchar a los operadores de la red eléctrica para que cuenten qué les pasa todos los días".

"Si es que, perdone el símil, pero esto es un accidente en que se ha caído un avión, el avión está entero y los pilotos están vivos. Y no llamamos ni al peritaje del avión, ni llamamos a los pilotos. Creo que tenemos que escucharlos, es fundamental", dijo.

A este respecto, indicó que Iberdrola, al igual que otras empresas del sector, ha solicitado esas más de 8.000 conversaciones y más de 1.000 correos electrónicos que Red Eléctrica remitió en su día a la Policía Nacional en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la posibilidad de un ciberataque.

"Necesitamos entender el contexto en que esto se produjo", afirmó, antes de insistir en que "cada día que van saliendo más y más informes y se va teniendo más conocimiento, nos vamos dando cuenta de la importancia del contexto".

En este sentido, defendió como Iberdrola ha entregado "toda" la información que se le ha requerido y subrayó que "la transparencia no se mide por el nombre o ocultamiento de un nombre de instalación por cuestiones, a lo mejor, de confidencialidad, y de protección de datos", sino por la voluntad de querer entregar estas informaciones.

"Es fundamental que todas las informaciones se pongan a disposición de las partes, de los principales agentes del sector, por supuesto de la autoridad regulatoria, del Ministerio...", aseveró.

Por ello, invitó a la Comisión de la Cámara Baja a que "aproveche esta gran oportunidad" y que tenga acceso a esos audios para poder conocer "claramente una condición de contexto".

Respecto al informe del panel de expertos europeos aseguró que se trata de la primera vez que Entso-E analiza "un incidente de un apagón con uno de los afectados por el apagón en su foro", en referencia a la presencia de Red Eléctrica como parte de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad.

"Tanto el operador portugués como el operador español estaban en el foro de expertos que tenían acceso a todas las informaciones. Nosotros queremos tener esas informaciones, no porque pretendamos ser operadores, es que creemos que es absolutamente fundamental para entender qué ha pasado y para entender una cosa que es mucho más compleja", añadió al respecto.

REE DEBIÓ ADOPTAR CRITERIOS DE "MAYOR PRUDENCIA".

Asimismo, insistió en señalar a Red Eléctrica por el apagón, ya que consideró que no hay ya dudas de que había señales en la red y de que el operador debía haber actuado con mayor prudencia.

"Lo que debió haber hecho era haber adoptado criterios de mayor prudencia en cuanto a lo que hemos visto en la operación del sistema con lo que se denominan las energías síncronas y asíncronas", dijo.

Además, indicó que la incoación de expedientes la pasada semana por la CNMC por el apagón a las empresas del sector eléctrico separa "muy claro responsabilidades" y deja claro que "el único operador que hay en el sistema español es Red Eléctrica", apuntándole con una infracción "muy grave que se refiere a todos aquellas fallos que tengan directa relación con poner en riesgo el suministro o las personas". "Eso es lo que dice la Ley del Sector Eléctrico, el resto somos agentes que interactuamos con distintas tecnologías", recalcó.

Igualmente, aseguró que la CNMC ha observado presuntos compartimientos anómalos en varias de las plantas de Iberdrola, aunque recalcó que no creen que estén vinculadas directamente con las causas del apagón.

Por ello, insistió que en que el incidente está más relacionado con la gestión de las energías síncronas y asíncronas, con una alta penetración de renovables, aunque desligó por completo una crítica frontal a las tecnologías 'verdes'.

"No quiero por nada al mundo que se señalice, se demonice o se signifique a las energías renovables", ha dicho, para añadir que esas tecnologías "tienen grandes virtudes", pero también una limitación en el control dinámico de tensión.

Así, estimó que debió haberse "considerado un mayor despacho de energía síncrona", es decir, una mayor presencia de grandes grupos generadores del sistema eléctrico español para aportar estabilidad.

A este respecto, puso como ejemplo como el viernes se batió un récord de generación fotovoltaica, como algo más de 28.000 megavatios (MW), "pero había cuatro ciclos combinados en el sur, dos en el centro y cinco nucleares".

"ESTO ES DE EQUILIBRIO".

"Esto es de equilibrio. Esto no es de nucleares sí, renovables no, ciclos combinados sí, renovables no. Esto es de asíncronas con síncronas", aseveró.

En el caso concreto de la mañana del 28 de abril, consideró que "hubo falta de reacción por parte de Red Eléctrica" ante los avisos recibidos a partir de las 9.30-10.00 horas, y que las medidas adoptadas después "agravaron el problema".

Además, manifestó que "alguien tendrá que explicar qué se vio ese día en los modelos matemáticos" para que se necesitará oferta para abastecer una demanda y, de repente, por la tarde-noche "no se necesitara".

Por otra parte, puso como ejemplo como la operación reforzada en que Red Eléctrica opera el sistema demuestra que "por niveles de seguridad y amortiguamiento en la red, necesita tener más ciclos combinados conectados".

"Eso tiene un coste. Por lo tanto, ha habido un cambio en la forma de operar el sistema", dijo, estimando el coste de esta operación reforzada en unos 1.100 millones de euros, según un estudio de Nera.

Igualmente, puso el foco en la importancia de las protecciones de sobretensión como claves para una "rapidísima reposición del servicio", ya que evitaron que equipos, transformadores y alternadores sufrieran daños mayores.

De esta manera, subrayó que se trata de una cuestión "de equilibrio", antes de defender que el debate no debe girar sobre "renovables sí" o "renovables no", sino sobre la convivencia entre tecnologías síncronas y asíncronas y la necesidad de reforzar el control dinámico de tensión.

En ese sentido, reclamó avanzar en los procedimientos de control para que las energías renovables puedan incorporar un "control de tensión artificial dinámico" que permita mantener "un sistema en equilibrio y un sistema seguro".

DEBATE SOBRE SI REE DEBE SER EL DUEÑO DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE.

Además, apuntó también la necesidad de abrir el debate sobre si Red Eléctrica "tiene que continuar siendo el operador o el dueño de las líneas de transporte" eléctrico.

"A lo mejor es más económicamente ir a lo que hacen otros países que subastan las líneas, hay un planificador y subasta líneas y se van haciendo", dijo, añadiendo ser partidario de "abrir la discusión a las redes".