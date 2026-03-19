Italia aprueba una rebaja temporal de los impuestos al combustible para abordar la escalada de precios

Archivo - 02 May 2023, Italy, Rome: Italian Prime Minister Giorgia Meloni speaks during a press conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (Not Pictured) after their meeting. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa - Georg Hochmuth/Apa/Dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha aprobado un recorte temporal de la fiscalidad aplicada al combustible, además de la implementación de medidas para prevenir y combatir la especulación con el fin de hacer frente a la eescalada de los precios del petróleo y el gas a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

La medida, aprobada en la reunión del miércoles del Consejo de Ministros, reducirá la tributación del diésel, la gasolina y el GLP durante un período de veinte días a partir de este jueves, lo que supondrá una bajada de precio de 25 céntimos por litro para el diésel y la gasolina, y de 12 céntimos por kilo para el GLP.

En el marco de esta actuación del Gobierno italiano, también se contemplan medidas para prevenir y combatir la especulación, incluyendo el refuerzo de la supervisión de los precios de los combustibles por parte del Garante de Precios del Ministerio de Empresa y Made in Italy.

Además, durante un período de tres meses, las compañías petroleras deberán comunicar y publicar sus precios recomendados, que serán supervisados por la autoridades, con sanciones previstas para quienes incumplan la normativa.

Asimismo, se ha establecido un sistema de control reforzado para detectar cualquier anomalía en los precios y combatir las prácticas especulativas, mediante controles a lo largo de toda la cadena de suministro e informes a las autoridades competentes.

Por otro lado, el Gabinete liderado por Giorgia Meloni ha aprobado una serie de medidas de apoyo a los sectores del transporte por carretera y la pesca.

En el caso del sector del transporte por carretera, se reconocerá una contribución extraordinaria, en forma de crédito fiscal, por el incremento de los gastos incurridos en los meses de marzo, abril y mayo en comparación con febrero de 2026.

De su lado, el sector pesquero podrá optar a un crédito fiscal especial de hasta el 20% de los gastos de combustible incurridos en marzo, abril y mayo de 2026.

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha subrayado los esfuerzos del Gobierno para abordar el aumento de los precios del combustible derivado de la crisis en Oriente Próximo, destacando la activación de todos los mecanismos disponibles para garantizar la transparencia de precios e intervenir en casos de subidas anormales en las gasolineras.

"Gracias a este esfuerzo, hasta ahora, el aumento de precios en Italia ha sido menor que en los principales países europeos. Sin embargo, esto no es suficiente", ha afirmado Meloni.