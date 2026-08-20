Mapa | Gasolineras más baratas de España este jueves en plena subida

Archivo - Las gasolineras más baratas este 20 de agosto - EPDATA - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agosto es uno de los meses con mayor volumen de desplazamientos por carretera del año y esta semana ya empiezan a regresar los viajeros a sus casas tras las vacaciones de verano.

Los conductores han experimentado el repunte del precio de la gasolina derivado de la guerra en Irán y de la reducción escalonada de la ayuda al impuesto de hidrocarburos.

En concreto, el precio de los carburantes ha encadenado su séptima subida consecutiva, con lo que acumula un encarecimiento de hasta más del 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio.

Respecto a la medida que se aplica este mes, los viajeros se están beneficiando de una reducción temporal del impuesto de hidrocarburos que supone una rebaja de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre, frente a los 15 céntimos que suponía en julio. Esta ayuda variará en septiembre según el carburante.

LA REBAJA FISCAL DEL GASÓLEO SUBIRÁ A 20 CÉNTIMOS EN SEPTIEMBRE

El Gobierno introdujo la reducción del impuesto de hidrocarburos a finales de junio mediante un real decreto ley que aprobó la rebaja escalonada de este impuesto. Este esquema sustituye progresivamente las ayudas anteriores -la reducción del IVA del 21% al 10%, ya eliminada- y busca amortiguar el impacto en los consumidores durante el verano.

No obstante, el Ejecutivo ha incluido además una cláusula automática de retorno a una ayuda de 20 céntimos por litro si la situación se agrava, una salvaguarda que se activa por producto energético cuando su precio interanual supera el 15% de subida mensual. Este es el caso del gasóleo, que se encareció un 15,7% en julio y cuya rebaja a 20 céntimos ya ha sido confirmada para septiembre por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La gasolina, en cambio, no superó ese umbral -subió un 7,3%- por lo que mantiene el calendario ordinario de retirada y su ayuda bajará de los 10 céntimos actuales a 5 céntimos en septiembre.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS CARBURANTES ESTA SEMANA?

El precio medio del litro del gasóleo se ha incrementado esta semana un 0,38% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,828 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

***GRÁFICO CARBURANTES SEMANAL***

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,705 euros, tras encarecerse un 0,17% con respecto a la semana pasada, para mantenerse en máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

LAS GASOLINERAS MÁS BARATAS ESTE JUEVES

A continuación, se recogen las gasolineras más baratas de España este jueves, tomando como referencia las estaciones que ofrecen gasolina 95 por debajo de 1,600 euros el litro y gasóleo A por debajo de 1,700 euros.

En el caso del gasóleo A, solo se registran 11 gasolineras que hoy ofrecen precios inferiores a 1,600 euros por litro en la Península.

LA GASOLINA 95 MÁS BARATA

La gasolina 95 más barata se encuentra en Las Palmas, en Gran Canaria, con el litro a 1,244 euros.

***MAPA GASOLINA 95***

Cabe recordar que Canarias registra los precios más bajos por su fiscalidad específica, ya que los habitantes de estas Islas, junto a los de Melilla y Ceuta, disfrutan de algunas de las gasolineras más baratas de España al aplicar un impuesto sobre los combustibles distinto al del resto del país.

En la península, la gasolinera más barata se encuentra en Tora (Lleida), donde el litro cuesta 1,4 euros. Entre las provincias de la península con gasolineras que ofertan gasolina 95 por debajo de 1,600 euros, encabezan Barcelona, Castellón, Tarragona, Navarra, Zaragoza, Ciudad Real y Valencia.

***TABLA GASOLINA 95***

EL GASÓLEO A MÁS BARATO

La gasolinera más barata de España para el gasóleo A se encuentra este jueves en Badajoz, en Extremadura, donde el litro cuesta 1,399 euros.

***MAPA GASÓLEO A***

Las otras 10 estaciones de servicios que ofrecen Gasóleo A por debajo de los 1,600 euros --al margen de Canarias, Ceuta y Melilla-- se encuentran dos en Lleida, tres en Murcia y una en Albacete, Navarra, Badajoz, Huesca y Córdoba.

***TABLA GASÓLEO A***