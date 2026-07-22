Moeve y ArcelorMittal firman el mayor acuerdo de Certificados de Ahorro Energético en España, de 2,1 TWh

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Moeve y la siderúrgica ArcelorMittal han alcanzado un acuerdo para la adquisición de Certificados de Ahorro Energético (CAE) por un volumen de 2,1 teravatios hora (TWh) anuales, multiplicando por diez el mayor acuerdo de este tipo presentado hasta la fecha en España.

Esta operación refuerza la aplicación de este mecanismo como palanca real para la descarbonización de la industria y resulta un impulso para la transición hacia una producción de acero más sostenible, según han destacado las compañías en un comunicado conjunto este miércoles.

La valorización del ahorro energético ha sido una pieza "fundamental" a la hora de posibilitar la implementación del plan de descarbonización de ArcelorMittal para su división de fabricación de productos largos en Gijón (Asturias), mediante la inversión en una nueva Acería Eléctrica que se encuentra actualmente en la fase final de construcción.

AHORRO DE ENERGÍA EQUIVALENTE A MÁS DEL 5% DEL CONSUMO DE ASTURIAS

El resultado posibilitará una reducción del consumo energético y las emisiones del proceso siderúrgico. En lo referente al consumo energético, la reducción del consumo anual en 2,1 TWh supone la consecución de un ahorro de energía equivalente de más del 5% del consumo de energía final del Principado de Asturias.

El ahorro de energía vendrá de la mano de una reducción de hasta un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente en las emisiones de la siderurgia en Asturias, una vez se complete la fase de transición.

El vicepresidente ejecutivo de energías comerciales y limpias de Moeve, Carlos Barrasa, ha destacado que este acuerdo contribuye a "impulsar la sostenibilidad y competitividad de uno de los sectores con mayor intensidad energética".

"Los certificados de ahorro energético se han convertido en una palanca clave para activar la transición energética en sectores como la siderurgia, y en Moeve queremos liderar este cambio acompañando a nuestros clientes industriales", ha añadido, señalando que, "además de ofrecerles soluciones energéticas sostenibles, quieren ayudarles a capturar todas las ventajas de la eficiencia energética".

De su lado, el consejero delegado de ArcelorMittal España, Philippe Meyran, ha resaltado que el acuerdo con Moeve ha supuesto un "impulso decisivo a su plan de descarbonización en la factoría de Gijón de ArcelorMittal Asturias". "El resultado nos permitirá producir aceros con bajas emisiones de carbono y asegurar un futuro más sostenible para nuestra actividad", ha subrayado el directivo.

Las empresas han explicado que mecanismos como el de los Certificados de Ahorro Energético permiten ejecutar y acelerar proyectos industriales que requieren grandes inversiones para abordar la transición energética. En concreto, los CAE permiten a las empresas contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética mediante aportaciones económicas y a través de ahorros energéticos acreditados.

Un CAE certifica que se ha conseguido un ahorro energético equivalente a un kilovatio hora (kWh) en un año, que se puede generar a través de actuaciones enfocadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, acelerando así su impacto en la descarbonización de sectores como el industrial. "Este acuerdo consolida a Moeve como agente clave del emergente mercado de los CAE en España y se enmarca en su propuesta comercial 'Moeve decarbonize'", ha recalcado la firma.

Esta iniciativa se basa en acompañar a sus clientes industriales en su hoja de ruta hacia la descarbonización, poniendo a su disposición un porfolio de energías (electricidad renovable, biometano, HVO, etc.), a la vez que proporciona soluciones que optimicen el coste energético.