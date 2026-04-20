Naturgy defiende que sus ciclos acoplados el día del apagón cumplieron con su obligación de absorber reactiva

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha defendido que los ciclos combinados acoplados de la energética el día del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 cumplieron con "su obligación de absorber reactiva" y ha asegurado que el grupo "responderá adecuadamente" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre si sus instalaciones "cumplían o no cumplían".

En su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en el Congreso de los Diputados, Reynés indicó que en el momento del cero eléctrico Naturgy tenía tres grupos acoplados que, con una obligación de absorber 330 megavatios (MW), estaban "absorbiendo 478 MW".

"Por lo tanto nos sentimos absolutamente cómodos con la actuación de los tres ciclos que estaban en aquel entonces absorbiendo reactiva", añadió al respecto.

Reynés, quien prefirió quedarse al margen de pronunciarse respecto a los audios filtrados, ya que ninguno tiene como origen Naturgy y se consideró "incapaz de valorar la veracidad de ninguno" porque no son de su compañía, señaló tener tan solo "una visión sesgada del sistema eléctrico" basada en los datos de su propia empresa.

Asimismo, indicó que el día del apagón se pasó de tener 10 ciclos acoplados por la noche a recibir la instrucción por el operador del sistema de tener tres a las 9.00 horas de la mañana.

"Nosotros somos, probablemente en España, el generador en ciclos combinados que más potencia instalada tiene, pues a nosotros nos dijeron que drenáramos del sistema el 70% de nuestra capacidad", dijo, añadiendo que "yo he acoplado y he desacoplado lo que han dicho que acople y desacople. A partir de ahí, la responsabilidad la tiene que dirimir otro".

Respecto a los cinco expedientes abiertos por la CNMC por faltas graves de la Ley del Sector Eléctrico, añadió que lo que está haciendo Naturgy desde el pasado viernes es llevar a cabo un procedimiento de investigación "para poder responder adecuadamente y poder contestar a un requerimiento sobre si cumplían o no cumplían las instalaciones".

En este sentido, subrayó que esto requiere, "en números redondos", recabar unos "880 millones de datos", para dar respuesta a los expedientes del regulador.

"Desde el viernes hasta hoy, soy incapaz de darle un juicio, pero vamos a responder en plazo", recalcó, añadiendo que los expedientes de la CNMC abarcan un espacio temporal hasta 2023.

NINGUNA INSTALACIÓN SE DESCONECTÓ FUERA DE NORMA.

Asimismo, descartó por completo, avalado por un informe de un tercero, que ninguna de las instalaciones de la compañía se desconectara fuera de norma y que únicamente lo hicieron para autoprotegerse. "Nosotros hemos revisado todo lo que son nuestras instalaciones de potencia y están en norma, y estaban en norma", dijo.

Además, Reynés puso en valor el papel clave de los ciclos combinados para "estabilizar la irrupción de las energías renovables", especialmente la fotovoltaica. "No son incompatibles, son perfectamente compatibles una tecnología con la otra, pero son necesarias las dos", aseguró al respecto.

OPERACIÓN REFORZADA.

Por otra parte, el presidente de Naturgy estimó que el coste de la llamada operación reforzada en que se opera el sistema eléctrico desde el apagón, que él denominó "operación de extraseguridad o de nueva seguridad previa a una seguridad estándar", estaría lejos de las cifras que se vienen dando, ya que se hacen "partiendo de la base de que no se necesitaran restricciones técnicas".

"Se necesitan, lo que pasa es que ahora estamos tirando un poco más de ellas", dijo, estimando así que el coste de esa operación reforzada sería de entre "el 10 y el 22% de la energía, a precios constantes".

A este respecto, afirmó que es "absolutamente falso" que Naturgy se esté beneficiando de esta operación reforzada. "Lo que sí estamos haciendo, afortunadamente, es, tener la capacidad disponible, la tecnología preparada y todos nuestros equipos en perfecto estado, para que tiren de ellos cuando sea necesario", aseguró.