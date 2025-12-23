Naturgy suma 7 nuevos proyectos de almacenamiento con baterías y alcanza una cartera de 16 en España

Proyecto almacenamiento - NATURGY

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Naturgy suma siete nuevos proyectos de almacenamiento con baterías a su cartera renovable y eleva su número de proyectos en este tipo de tecnología en España a un total de 16 instalaciones, informó la compañía.

En concreto, estas nuevas instalaciones sumarán una potencia adicional de 100 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 359 megavatios hora (MWh). Se ubicarán en Canarias (Puerto del Rosario y Fuerteventura), Castilla y León (San Blas), Castilla-La Mancha (Los Pedreros), Galicia (Troncal y Monte Redondo) y Murcia (Jumilla).

Se trata de seis proyectos de hibridación de plantas renovables de la compañía y una batería 'stand alone' conectada directamente a la red y ubicada en Vigo. Algunas de estas plantas se encuentran ya en fase de construcción y comenzarán a operar en los primeros meses de 2026.

Los siete nuevos proyectos de almacenamiento impulsados por el grupo presidido por Francisco Reynés han obtenido una financiación de 39 millones de euros en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos Feder 21-27, según la propuesta de resolución definitiva publicada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Naturgy, la primera gasista y tercera eléctrica del país, inició recientemente los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España. Se trata de las baterías que hibridarán los parques fotovoltaicos de Tabernas I y II (Almería), Carpio del Tajo (Toledo), La Nava (Ciudad Real) y El Escobar y Piletas (Las Palmas). Su puesta en operación está prevista en 2026.

CARTERA DE UNA POTENCIA TOTAL DE 260 MW Y 689 MWH.

Sumando los siete nuevos proyectos adjudicados en la última subasta, Naturgy suma ya esa cartera de 16 instalaciones de almacenamiento con ayudas entre desarrollo y construcción, con una potencia total de 260 MW y 689 MWh de capacidad de almacenamiento. La inversión total en estos proyectos será de 140 millones de euros.

Estos sistemas permiten almacenar energía renovable para suministrarla cuando sea necesario en momentos de escasa producción, flexibilizando la producción de energía renovable y garantizando su integración en el sistema.

Según las proyecciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en 2030 el mix energético estará compuesto en un 81% por energías renovables en la generación eléctrica, lo que plantea el reto de dotar al sistema de herramientas de flexibilidad para acompasar generación y consumo y dar capacidad firme al sistema.

En este escenario, el almacenamiento es clave en la seguridad y calidad del suministro, y por ello el PNIEC prevé la instalación de 22,5 gigavatios (GW) de almacenamiento hasta el 2030. Además, en febrero de 2021 el Gobierno de España publicó su Estrategia de Almacenamiento Energético, donde las baterías estacionarias son una de las claves para la flexibilidad del sistema eléctrico.

EXPERIENCIA EN ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS.

Asimismo, Naturgy ya cuenta con experiencia en el desarrollo de almacenamiento con baterías a nivel internacional. A través de Global Power Generation (GPG), el grupo conectó en 2023 a la red de Australia su primera instalación de almacenamiento de baterías a nivel mundial, el proyecto ACT Battery.

Este año, en Australia, ha puesto en operación Cunderdin, su primer gran proyecto híbrido de generación fotovoltaica y almacenamiento con baterías, con una capacidad solar de 128 MW y un sistema de almacenamiento de 55 MW/220 MWh.