El petróleo baja un 3%, a menos de 78 dólares, tras firmar EEUU e Irán el memorando de entendimiento

Archivo - Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 3% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 77,1 dólares por barril, su precio más bajo desde principios de marzo, después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, bajaba un 3,2%, hasta rondar los 74,3 dólares.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha aseverado en un mensaje en redes sociales, que el memorando firmado por EEUU e Irán "entrará en vigor con efecto inmediato".

Como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Su bloqueo desde el estallido de la guerra a finales de febrero ha impulsado en los últimos meses los precios del crudo a fuertes incrementos desde los 72 dólares por barril en los que cotizaba el Brent antes de iniciarse la ofensiva militar en Irán.

Las Bolsas asiáticas han recibido de manera favorable la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán y se mueven mayoritariamente al alza este jueves.

Así, el Nikkei japonés sube casi un 1,8% y el Kospi surcoreano avanza un 2,6%, mientras que la Bolsa china de Shenzhen gana algo más de un 1%. La nota discordante la pone el Hang Seng de Hong Kong, que cae más de un 2%.

Por su parte, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a ligeras caídas en la apertura de la sesión de este jueves, mientras que los de las Bolsas estadounidenses apuntan a ascensos, sobre todo en el Nasdaq.