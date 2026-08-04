El petróleo Brent baja de 80 dólares ante la perspectiva de un acuerdo sobre Ormuz

Archivo - Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica - Cedida - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) - El precio del barril de petróleo de calidad Brent llegaba a bajar este martes de los 80 dólares por primera vez en más de tres semanas, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, haya expresado su confianza en que sea posible alcanzar un acuerdo con Irán "hoy o mañana" que permita abrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

Las declaraciones de Bessent provocaban una brusca corrección del precio del crudo de referencia para el Viejo Continente, que llegaba a caer casi un 5% respecto del cierre del lunes para cotizar en 79,75 dólares por barril, su menor coste desde el pasado 13 de julio y un 22% por debajo de los 102 dólares que llegó a alcanzar el 23 de julio de 2026.

En el caso del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio bajaba un 5,4% tras la apertura de Wall Street y llegaba a situarse por debajo de 76 dólares también por vez primera desde el pasado 13 de julio.

"Estamos en conversaciones con Irán", ha indicado Scott Bessent en declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press. "Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto", ha añadido.

En este sentido, el responsable de la Hacienda de EEUU ha apuntado que, en tal caso, se restablecería la "libertad de movimiento", lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje alguno a los barcos que atraviesen el paso marítimo.