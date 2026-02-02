El petróleo Brent cae hasta un 6% ante menores tensiones entre EEUU e Irán

Archivo - FILED - 25 February 2022, Brandenburg, Schwedt: Surplus gas is burnt off in the crude oil processing plant of PCK-Raffinerie GmbH. The German government says it will free up some of its national oil reserves in response to the conflict in Ukrain - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo llegaba a bajar este lunes más de un 6% ante la expectativa de un enfriamiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la decisión de la OPEP+ de mantener estable el nivel de oferta, sumado a la revalorización del dólar tras conocerse el viernes que Kevin Warsh será el sucesor de Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el precio del barril llegaba a bajar hasta los 65,4 dólares, un 6,7% por debajo del cierre del pasado viernes, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se moderaba un 5,8%, hasta los 61,43 dólares.

En su reunión de este domingo, el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de la OPEP+, el cartel liderado por Rusia y Arabia Saudí, decidió no tomar nuevas medidas ante la reciente volatilidad de los precios del petróleo por la mayor incertidumbre en los mercados sobre Irán.

Por otro lado, los temores a un ataque inminente de EEUU al país persa se relajaron ligeramente después de que Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, comentase este fin de semana que se estaban logrando progresos de cara a unas negociaciones y hablase de "atmósfera de guerra artificial" en los medios de comunicación.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistía este domingo en amenazar a Irán con efectuar un ataque contra su territorio si las autoridades de este país no acceden a cerrar un acuerdo en materia nuclear.