El petróleo sube un 6% tras augurar Trump que el estrecho de Ormuz se abrirá al finalizar el conflicto

Archivo - Donald Trump, presidente de Estados Unidos - CARLOS BARRIA - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 6,5% a las 10.00 horas y superaba los 107 dólares tras la apertura de las Bolsas europeas, en un contexto marcado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha afirmado que el país está "a punto" de lograr sus metas en Irán, ha anunciado nuevos ataques en las próximas semanas y ha augurado que el estrecho de Ormuz se abrirá "de forma natural" cuando "el conflicto haya terminado".

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 6%, hasta los 106,26 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, mientras que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se dispara más de un 3,5%, hasta los 49,2 euros por megavatio/hora.

Trump ha garantizado este miércoles que Washington está "a punto" de cumplir "todos" sus objetivos militares en Irán, al tiempo que ha avanzado una nueva oleada de "fuertes" ataques durante las próximas "dos o tres semanas".

"Gracias a los avances que hemos logrado, puedo afirmar esta noche que vamos camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve, muy breve", ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en un discurso dirigido a la nación estadounidense en el que ha adelantado que golpearán con "todas" sus "fuerzas" durante las "próximas dos o tres semanas" a Teherán.

Esta alocución presidencial que se ha extendido por alrededor de 19 minutos constituye la primera intervención dirigida directamente a la ciudadanía estadounidense desde el lanzamiento, el pasado 28 de febrero, de su ofensiva junto a Israel contra Irán, en la cual han perdido la vida destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Tras asegurar que van a "devolver" a Irán "a la Edad de Piedra a que pertenecen", el mandatario estadounidense ha calificado de "amenaza intolerable" que un "régimen que ha asesinado recientemente a 45.000 de sus propios ciudadanos que se manifestaban en Irán" disponga de armas nucleares. No obstante, la cifra de personas fallecidas durante las protestas antigubernamentales dada a conocer por Teherán asciende a 3.117 víctimas mortales, mientras que la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha cifrado en más de 7.000 las personas que habrían muerto por cuenta de la represión.

"El régimen más violento y despiadado del mundo tendría vía libre para llevar a cabo campañas de terror, coacción, conquista y asesinatos masivos al amparo de un escudo nuclear", ha considerado agregando que "nunca" permitirá que ello "ocurra".

CONVERSACIONES QUE "SIGUEN EN CURSO"

Durante su intervención, tras remarcar que lograr un "cambio de régimen" en Irán no era un "objetivo" de Estados Unidos, Trump ha señalado que "mientras tanto" las conversaciones "siguen en curso", pero, esta vez, con una cúpula de poder en Teherán que ha calificado de "menos radical y mucho más razonable".

Sin embargo, el líder norteamericano ha advertido de que si no se alcanza un acuerdo "en este tiempo", atentará contra "todas y cada una de sus infraestructuras eléctricas" en, ha avanzado, un posible ataque con "todas" sus "fuerzas" y "probablemente, de forma simultánea".

"No hemos atacado sus instalaciones petroleras, pese a que ese era el objetivo más fácil de todos, porque eso no les dejaría ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o de reconstruirse", ha manifestado para apostillar, seguidamente, que "podría atacarlas y desaparecerían" sin poder hacer "nada al respecto" ya que, según ha insistido, "no tienen equipo antiaéreo y su radar está 100% aniquilado".

Horas antes de dirigirse a la ciudadanía estadounidense, Trump ha anunciado a través de sus redes sociales que las autoridades iraníes habían solicitado un alto el fuego, señalando a su vez que Washington "estudiará" la petición una vez "abran el estrecho de Ormuz". Sin embargo, este mismo miércoles Teherán ha negado esa información tachando de "falsas" las declaraciones del mandatario norteamericano.

Con todo, Trump ha considerado que el estratégico estrecho de Ormuz se abrirá "de forma natural" cuando "haya terminado" el conflicto desatado en Oriente Próximo, tras la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, a la cual Teherán ha respondido bloqueando el referido paso que conecta el golfo Pérsico con el de Omán y el mar Arábigo.

"Cuando este conflicto haya terminado, el estrecho se abrirá de forma natural", ha asegurado.

Convencido de que Irán "va a tener que vender petróleo porque es lo único que tiene para tratar de reconstruirse", tras, ha asegurado, haber quedado "prácticamente aniquilado", el inquilino de la Casa Blanca se ha dirigido, sin precisar nombres, a los "países del mundo que reciben petróleo" a través del estrecho para instarlos a "cuidar" del paso, así como "aprovecharlo" y "valorarlo".

"Nosotros los ayudaremos, pero son ellos quienes deberán tomar la iniciativa a la hora de proteger ese petróleo del que tan desesperadamente dependen", ha espetado el republicano tras afear la conducta de los estados que "se niegan a participar" en las agresiones contra Irán.

A renglón seguido, el líder norteamericano se ha dirigido a esos mismos países para "sugerirles" que compren petróleo a Estados Unidos ya que, ha alardeado, tiene "de sobra" al ser "el primer productor de petróleo y gas del planeta, sin siquiera tener en cuenta los millones de barriles recibidos desde Venezuela". A su vez, los ha instado a "armarse de valor tardío" en aras de "ir al estrecho (de Ormuz), tomarlo, protegerlo y usarlo por sí mismos".

"Irán ha quedado prácticamente diezmado. Lo difícil ya está hecho. Así que debería ser fácil", ha valorado el presidente estadounidense, tras lo cual ha añadido que, una vez cesen las hostilidades en la región, "los precios de la gasolina bajarán rápidamente" y los de las acciones "volverán a subir rápidamente".

Finalmente, el dirigente ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los "aliados" de Estados Unidos en Oriente Próximo, refiriéndose específicamente a Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, algunos de los cuales se han visto especialmente afectados por las represalias iraníes contra intereses de Estados Unidos en la región, operaciones emprendidas en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada por el país norteamericano e Israel --también objeto de ataques-- contra Teherán.

"Han estado fantásticos y no permitiremos que sufran ningún daño ni que fracasen de ninguna manera", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca durante su discurso.