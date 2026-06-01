El PP exige al Gobierno cesar en su "saqueo fiscal" y renovar la rebaja fiscal a la luz y el gas

Archivo - El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa tras la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido este lunes al Ejecutivo que rectifique "hoy mismo" en su "saqueo fiscal" a la ciudadanía y mantenga la rebaja fiscal sobre la luz y el gas que estaba en vigor desde marzo y ha decaído con la entrada de junio por la moderación de los precios energéticos.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en un decreto ley impulsado como consecuencia de la inflación que provocó la guerra de Irán. Entre otras propuestas, se rebajó del 21% al 10% el aplicable a electricidad y a gas natural, briquetas, pellets y leña; pero esa bajada fiscal se ha eliminado en junio porque los precios en ese sector se han moderado.

En este marco, Sémper ha criticado que estas medidas se hayan suspendido y ha exigido una rectificación. En esta línea, el portavoz ha insistido en que las políticas públicas deben estar orientadas a satisfacer las demandas ciudadanas básicas y no al "saqueo fiscal" que considera que está haciendo el Gobierno con la ciudadanía.

"El saqueo fiscal al que se somete a los españoles no ha servido para que la vivienda sea más accesible, ni para que haya mejorado el servicio ferroviario, ni para modernizar las autovías y carreteras, ni para que haya mejorado el servicio de transporte, ni para que haya mejorado el servicio de salud", ha soltado durante una rueda de prensa en Génova.

El portavoz del PP también ha denunciado los altos niveles que registra la tasa de pobreza y que llenar la nevera en la actualidad es hasta un 43% más caro que cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Por ello, ha exigido bajar el IRPF a las clases medias y bajas, una menor "voracidad fiscal" y más alivio para los hogares. "Cuando la vida se encarece, el gobierno no puede hacer caja con el esfuerzo de los ciudadanos", ha zanjado.