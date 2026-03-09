El precio del gasóleo se dispara 33 céntimos y la gasolina 17 céntimos en una semana, según Facua

Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones a - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del gasóleo se ha disparado una media de casi 33 céntimos por litro en la última semana, mientras que el de la gasolina de 95 ha repuntado casi 17 céntimos, tras el conflicto desatado en Oriente Próximo, según los datos de Facua-Consumidores en Acción, que ha denunciado movimientos "especulativos" al calor del incremento en el precio del barril de crudo y ha pedido al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía para evitar que se sigan inflando márgenes.

Según los datos recopilados por la asociación sobre los precios de los carburantes en la Península Ibérica, el precio medio del gasóleo ha pasado de los 1,456 euros por litro del lunes 2 de marzo a los 1,783 euros/litro de hoy, con un incremento de 32,7 céntimos que supone un 22,5% más. El precio más bajo en la Península está actualmente en 0,98 euros por litro, frente a los hasta 2,11 euros por litro del más caro.

En el caso de la gasolina 95, también ha experimentado una importante subida en esta última semana, pasando su precio medio de los 1,502 euros/litro del lunes 2 de marzo a los 1,669 euros/litro de hoy, lo que supone un incremento de 16,7 céntimos (11,1%).

La estación de servicio más barata de la Península Ibérica vende este lunes el diésel a 0,982 euros por litro y la más cara a 2,109 euros por litros, una variación que alcanza el 114,8%.

En cuanto a la gasolina 95, la gasolinera más barata la suministra a 1,244 euros, frente a los 2,009 euros de la más cara, una diferencia del 61,5%.

Por comunidades autónomas, Cantabria es donde más se ha encarecido el gasóleo en los últimos siete días, con una media de 36 céntimos, seguida de Murcia, con 35 céntimos, Euskadi y Madrid, ambas 34 céntimos.

Por su parte, las mayores subidas de la gasolina se han producido en Cantabria, 19 céntimos, Andalucía, Madrid y Murcia, las tres una media de 18 céntimos.

'EFECTO COHETE Y PLUMA'.

En este sentido, en rueda de prensa, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, denunció un "movimiento especulativo" en muchas gasolineras, con "un encarecimiento descomunal de los precios del combustible que no responde realmente al encarecimiento del petróleo".

"No es proporcional. De hecho, el combustible que se vende en las gasolineras no es el que se está vendiendo ahora en esta coyuntura. Hay gasolineras que están argumentando que se están adelantando a lo que les va a pasar con la nueva mercancía que les llegue, pero realmente, como siempre, hay un efecto cohete y efecto pluma", dijo.

EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD, HASTA UN 57,6% MÁS ELEVADO.

En el caso de la electricidad, la asociación estimó que los precios del kilovatio hora (kWh) son ya hasta un 57,6% más elevados que los del lunes de la semana pasada.

Así, el kWh en horario valle (de 00.00 a 7.00 horas) está hoy en una media de 18,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos), frente a los 11,84 céntimos del 2 de marzo. En horario llano (de 8.00 a 9.00 horas, de 14.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 23.00 horas) el kWh ha pasado en una semana de 15,05 a 22,90 céntimos, un incremento del 52,4%.

Mientras, en horario punta (de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas), este lunes está en 33,78 céntimos, frente a los 26,08 de hace siete días, un 29,5% más caro.

VOLVER A LLEVAR AL CONGRESO REAL DECRETO-LEY.

Ante esta situación de los precios energéticos por el conflicto bélico en Oriente Próximo, Facua ha reclamado al Gobierno fijar topes a los precios del combustible y la energía "para evitar que se sigan inflando márgenes de beneficio en estos sectores con la excusa del alza el petróleo y el gas derivados de la guerra declarada por Trump y Netanyahu contra Irán".

A este respecto, la asociación ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una carta para solicitarle que vuelva a llevar al Congreso un real decreto-ley "de características similares al que tumbaron hace unos días PP, Vox y Junts" y con el que se pretendía modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios al objeto de facultar al Ejecutivo para poner precios máximos a determinados productos y servicios en situaciones de emergencia.

De esta manera, Facua reclams un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas "por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la invasión de Irán".