El precio del petróleo Brent baja de 76 dólares y toca mínimos desde el comienzo de la guerra de Irán

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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo Brent llegaba a bajar este miércoles del umbral de los 76 dólares, llegando a situarse en su menor coste desde el pasado 27 de febrero, un día antes del comienzo de los ataques a Irán de Estados Unidos e Israel que desencadenaron el conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del barril de crudo de referencia para Europa llegaba a caer hasta los 75,52 dólares, con un descenso del 2% respecto del cierre de ayer, lo que supone el menor coste del petróleo Brent desde el pasado 27 de febrero.

De su lado, el precio para el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se abarataba un 1,8% para cotizar en los 71,90 dólares.

La corrección en el precio del crudo, que llegó a alcanzar los 126,10 dólares en el caso del barril de Brent el pasado 30 de abril, se ha acelerado desde finales de mayo ante el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, lo que permitió la semana pasada firmar un memorando preliminar que permitirá negociar durante 60 días un acuerdo final para poder fin dedefinitivamente a las hostilidades.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponía presión sobre las petroleras al acusar a las grandes compañías del sector de "estafar" a los consumidores por no trasladar a los precios de la gasolina las caídas del coste del petróleo, por lo que ha ordenado al Departamento de Justicia abrir una investigación al respecto.

"Las grandes petroleras no están bajando el precio de la gasolina en proporción a la drástica caída de los precios que pagan por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo en picado!", ha criticado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

"En otras palabras, están estafando a los consumidores", ha afirmado Trump para anunciar que ha dado la orden al Departamento de Justicia de investigar de inmediato esta situación.