Los precios de los 'PPA' solares en España tocan mínimos desde 2021

Archivo - Paneles solares de la planta Andévalo de Iberdrola, primer proyecto fotovoltaico de la compañía en Andalucía. En Puebla de Guzmán (Huelva, Andalucía, España), a 30 de septiembre de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) de los proyectos fotovoltaicos prosiguieron a la baja en el cuarto trimestre de 2025, con un descenso del 3% frente al trimestre anterior, y tocaron mínimos desde 2021, tras una caída del 16,6% con respecto a hace un año.

En concreto, el precio se situó en los 32,5 euros, el nivel más bajo registrado en el mercado y en toda Europa desde el tercer trimestre de 2021, a pesar de que en los años transcurridos desde entonces se ha producido una inflación considerable, según datos del informe Índice de Precios de PPA en Europa de LevelTen Energy.

Según el estudio, los altos niveles de canibalización de los precios de la energía solar y la presencia habitual de precios bajos y negativos en la red son los factores que impulsan estos precios tan bajos, ya que los desarrolladores españoles con activos puramente solares ajustan sus precios de oferta para tener en cuenta la erosión del valor causada por estas condiciones del mercado.

No obstante, LevelTen Energy estima que el potencial solar de España no ha llegado a su fin y que, al igual que Alemania, el mercado está aprovechando el poder del almacenamiento para hibridar el futuro del desarrollo.

En octubre, el Gobierno español promulgó el Real Decreto 917/2025, por el que se modifica el marco Recore, que regula la producción de energía renovable, cogeneración y residuos. La modificación tiene como objetivo modernizar el acceso a la red para los proyectos energéticos e impulsar la integración del almacenamiento en toda la red española, salvaguardando la rentabilidad de los proyectos frente a precios de mercado nulos o negativos, al tiempo que se aumenta la seguridad del suministro nacional.

En virtud del nuevo decreto, los proyectos híbridos -que combinan energía eólica y/o solar con almacenamiento- recibirán ahora la misma prioridad de redespacho que las energías renovables autónomas, lo que incentivará a los promotores a añadir almacenamiento sin perder derechos de despacho.

El decreto también garantiza la remuneración íntegra de la energía almacenada y evita que las horas de precio cero penalicen la rentabilidad regulada de un proyecto, lo que reduce considerablemente el riesgo de las inversiones.

En el resto de Europa, esa tendencia a la baja en el precio de los PPAs solares también se mantuvo y cayeron por tercer trimestre consecutivo.

En términos interanuales, los precios de los PPA solares P25 europeos han bajado aproximadamente un 8%. En muchos mercados, la demanda de energías renovables está por detrás de la oferta, lo que contribuye a la tendencia a la baja de los precios. Sin embargo, el estudio destaca que es probable que el principal factor sea el continuo aumento de los precios bajos y negativos de la energía en muchos mercados europeos, así como los potentes niveles de canibalización de los precios de la energía solar, especialmente en Alemania y España.

EÓLICA.

En lo que respecta a la eólica, en el cuarto trimestre de 2025, los precios de los acuerdos de compra de energía eólica en el Market-Averaged Continental Index de LevelTen descendieron un 3% tras un tercer trimestre bastante estable.

De todas maneras, el informe apunta que las ofertas eólicas siguen proporcionando oportunidades de compra atractivas para las empresas, especialmente para aquellas del sector tecnológico que buscan suministrar energía a centros de datos.