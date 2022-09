PSOE, Podemos y ERC acusan al PP de intentar abaratar la factura energética a los que más dinero tienen

Más País destaca que ahora los 'populares' hablan de precios máximos y medidas "que hace un mes decían que eran soviéticas"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Más País-Equo y Compromís han criticado este martes la propuesta del PP de impulsar descuentos en la factura energética a consumidores que reduzcan sus consumos un 15%, ya que lo ven como un intento de abaratar el gasto a hogares con más recursos, al ser estos los que cuentan con más margen para ahorrar.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, considera que se trata de "otra medida para los ricos", es decir, que beneficiaría a los que más tienen y a los que gastan más". "Incluso cuando hablan de tope fiscal, dicen que las eléctricas pagarán menos", ha apostillado.

"Ninguna familia puede ahorrar un 15%, porque ya ha ahorrado todo lo que malamente podía ahorrar", ha criticado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, que ha contrapuesto esta medida con una factura progresiva como la que defiende, para abaratar los tramos con menores niveles de consumo, lo que incentivaría el ahorro y aliviaría las tarifas en hogares con menos recursos.

"DEJA CLARO A QUIÉN DEFIENDE"

Echenique ha asegurado que "el PP deja claro a quien defiende" con su planteamiento, pero también cuestiona la calidad del resto de medidas, denunciando "una sorprendente ausencia de capacidad técnica" en su plan energético. "Me sorprende realmente que una formación con tantos años de existencia y que gobierna tantas comunidades autónomas y ayuntamientos tenga esa carencia", ha espetado.

Para su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, la medida "es un brindis al sol más", pero tampoco le sorprende, al considerar que "el PP es un partido casi siempre representante de las grandes multinacionales y de la banca". "Es muy difícil que sea valiente", ha dicho, pidiendo "una derecha que debería ser muchísimo más europea, moderna y homologable a la del resto de países".

ACEPTAN INTERVENCIONES Y PRECIOS MÁXIMOS, SEÑALA MÁS PAÍS

Para el portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, la propuesta "es otra transferencia a quien más tiene" y, por tanto, "regresiva", una postura a su juicio "tradicional". "Es justo lo contrario a lo que necesita el país", ha apostillado este diputado, que en todo caso ha pedido leer en detalle el documento, al proponer además "medida que hace un mes" el PP "decía que eran imposibles, nocivas y propias de partidos soviéticos".

"Habla de intervenir el mercado de gas, de topar precios de energía y de ayudas a medidas de eficiencia", ha celebrado, señalando con ello que el PP "no es de fiar", pero en todo caso ve positivo este cambio de postura. "Me gusta más este documento que lo que decía hace un mes", ha dicho, ironizando con que, si esta posición "ha venido para quedarse", entiende que apoyará los impuestos a energéticas y banca.

Finalmente, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha ironizado con el cambio de posición del PP --"ahora sí, ahora no, tengo dos principios y los vuelvo a cambiar"-- pero ha rechazado la propuesta de ahorro, ya que entiende que "no están pensando en quienes no han podido poner la calefacción".