Red Eléctrica esgrime que los informes técnicos sobre el apagón descartan incumplimientos de la compañía

Archivo - Letrero del Grupo Red Eléctrica de España en su sede de Alcobendas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todos los informes técnicos oficiales sobre el cero eléctrico del 28 de abril, incluido el análisis del panel de expertos encargado por la Comisión Europea y regulado por normativa comunitaria, concluyen que no hubo incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiera causar el incidente, según remarcan fuentes de la compañía.

Estas mismas fuentes subrayan que dicho panel, el denominado Expert Panel, descarta que la actuación del operador del sistema estuviera en el origen del apagón y atribuye el suceso a un conjunto de factores ajenos al desempeño de Red Eléctrica, por lo que la empresa rechaza cualquier responsabilidad por incumplimiento.

De acuerdo con el análisis del Expert Panel, el incidente fue inédito y tuvo un origen multifactorial, condicionado por dos oscilaciones en el sistema -una de ellas forzada- que resultaron críticas, explican las fuentes.

A ello se sumó la desconexión de un volumen significativo de instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño, al menos nueve desconexiones incorrectas de generación cuando las tensiones en la red de transporte se encontraban dentro del rango de operación permitido, y un control de tensión por parte de determinados generadores por debajo de las exigencias normativas, añaden las mismas fuentes.

El panel de expertos pone asimismo de manifiesto la necesidad de acometer cambios normativos para reforzar la seguridad del sistema, algunos de los cuales se han aprobado ya tras el apagón, según Red Eléctrica.

Entre ellos citan la reforma que habilita a las instalaciones renovables para participar en el control dinámico de la tensión, una medida que el operador del sistema asegura haber promovido desde el año 2020, si bien su plena implantación se ha producido con posterioridad al incidente, apuntan las fuentes consultadas.

En este contexto, Red Eléctrica sostiene que los costes adicionales asumidos para garantizar la seguridad del sistema eléctrico son consecuencia directa de la constatación de que el cero eléctrico se produjo por una serie de circunstancias acumulativas que excedieron "con mucho" los criterios de seguridad establecidos normativamente. Esa concatenación de factores derivó en un problema de sobretensión y en un disparo en cascada de la generación, lo que obligó a desplegar medidas extraordinarias de operación, explican desde la compañía.

La denominada "operación reforzada", puesta en marcha para elevar los márgenes de seguridad de la red, ha supuesto desde mayo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 un coste total de 666 millones de euros, detallan las fuentes de Red Eléctrica. Esta cantidad representa el 2,12% de los costes totales del sistema eléctrico en ese periodo y se traduce, para un consumidor tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC), en un sobrecoste aproximado de 4 céntimos de euro al día durante el tiempo en que han estado vigentes estas medidas excepcionales, precisan las mismas fuentes.

La empresa insiste en que el objetivo de esta operación reforzada es asegurar una red "más robusta y resiliente", reduciendo el riesgo de que se reproduzcan situaciones similares, y enmarca estos costes en la prioridad de garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico. Red Eléctrica defiende que la seguridad y fiabilidad de la red deben prevalecer sobre otros criterios, al tratarse de un servicio esencial para el conjunto de la sociedad y la actividad económica, subrayan desde la compañía.

En paralelo, Red Eléctrica afirma que le resulta "sorprendente" que haya empresas eléctricas cuya prioridad en la actividad de redes sea maximizar su rentabilidad, y contrapone a esa visión su propio modelo de gestión orientado -asegura- a garantizar una red segura, fiable y de acceso igualitario para todos los usuarios.

La compañía reivindica el modelo de operador de transporte único (TSO, por sus siglas en inglés), implantado en toda la Unión Europea, como garante de una operación y un transporte de electricidad de calidad, neutrales e independientes, indican las mismas fuentes.

Según Red Eléctrica, la participación en la red de transporte de grupos empresariales con actividades diversificadas de generación, comercialización y distribución constituiría un conflicto de interés, ya que dificultaría garantizar la neutralidad y la independencia que caracterizan al modelo TSO.

A su juicio, la separación estructural entre el operador de la red de transporte y el resto de actividades del sector eléctrico es clave para asegurar que todos los agentes del sistema y la ciudadanía se benefician de unas condiciones de acceso y uso no discriminatorias, insisten desde la compañía.

La empresa remarca además que es, según sus propios datos, la compañía que más ha invertido en redes eléctricas en España en los últimos años, hasta el punto de cuadruplicar su inversión en el desarrollo, mantenimiento y digitalización de la red de transporte.

Red Eléctrica asegura que mantiene su compromiso con esta senda inversora en los próximos ejercicios y que así lo recoge su nuevo Plan Estratégico, en el que se contemplan actuaciones para modernizar la red, integrar más generación renovable y reforzar la seguridad del sistema, concluyen las fuentes consultadas.

GALÁN (IBERDROLA) ACUSA A REE

La compañía que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico realiza estas consideraciones después de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, haya insistido hoy en cargar toda la culpa del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 sobre Red Eléctrica de España (REE), al considerar que el incidente fue "el resultado de una planificación inadecuada y de una mala gestión del sistema eléctrico".

En una conferencia con analistas con motivo de los resultados del primer trimestre del grupo, Galán señaló que todos las investigaciones, informes y audíos publicados han confirmado que "no había suficiente" energía síncrona, "aún a pesar de que la energía estuviera disponible".

Como prueba de ello, aludió al cambio en el modo de operación del sistema por Red Eléctrica desde el apagón, con "más capacidad síncrona".

¿Por qué han modificado su sistema operativo?. Entonces estamos pagando miles de millones de euros en costes adicionales los ciudadanos y las empresas, simplemente porque han cambiado el sistema operativo y han incluido más capacidad síncrona, mucho más capacidad, puesto que la energía estaba disponible", dijo.