Ribera no descarta el cierre de las dos térmicas de Endesa, pero asegura que no hay aun comunicación oficial

Publicado 15/11/2018 13:33:21 CET

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no descarta que Endesa haya considerado el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Cubillos del Sil (León) al no estimarlas rentables, pero asegura que el Gobierno aún no ha recibido una comunicación oficial por parte de la compañía sobre esta decisión.

Asimismo, la ministra ha recordado que, en caso de que esa decisión sea formalizada, la eléctrica deberá elaborar un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad económica de las zonas que presentan dependencia de estas plantas.

Ribera ha destacado que, de acuerdo con la normativa europea, existe la obligación de hacer inversiones "muy importantes" en aquellas centrales térmicas de carbón que quieran seguir funcionando a partir del año 2020 y que son las empresas propietarias las que deben analizar y valorar si les interesa o no optar por esta medida.

Estas han sido las declaraciones de la ministra a la prensa antes de que diera comienzo el acto de presentación de la Asociación Española de Mujeres de la Energía (Aemener) y horas después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, confirmara que nueve de las catorce centrales térmicas que hay en España echarán el cierre en junio de 2020, al no haber cumplido las inversiones requeridas por la normativa europea en materia de desnitrificación y desulfurización.