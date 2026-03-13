Rusia compara la postura de la UE sobre su petróleo con un 'harakiri energético'

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MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha comparado este viernes la postura de la Unión Europea, contraria al levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Rusia por parte de Estados Unidos, con un suicidio energético y ha instado a los "burócratas" europeos a enmendar sus errores.

"Los burócratas de la UE quieren continuar con el seppuku energético de la UE y se oponen a la decisión estadounidense, ya tomada, de suavizar temporalmente las sanciones energéticas a Rusia para estabilizar el mercado", ha señalado el asesor ruso en referencia al suicido ritual japonés para responder a las críticas a la decisión de Washington del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha considerado "muy preocupante" la medida porque "impacta en la seguridad europea".

"La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", señalaba este viernes el portugués en un mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo defendía que mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es "decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera", considerando que las sanciones siguen siendo una de las principales herramientas para forzar a Moscú a sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

"Debilitar las sanciones aumenta los recursos de Rusia para continuar la guerra de agresión contra Ucrania", advertía el portugués.

En respuesta al mensaje de Costa, Dimitriev ha afirmado que "es mejor reconocer el error estratégico de la UE en materia energética al alejarse de la energía rusa y enmendar sus errores".

Rusia estaría obteniendo cada día hasta 150 millones de dólares (130 millones de euros) en ingresos presupuestarios adicionales gracias a la venta de petróleo, tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, lo que convertiría a Moscú en el principal beneficiario indirecto del conflicto en Oriente Próximo desatado por Estados Unidos e Israel con sus ataques a Irán.

Según cálculos de 'Financial Times', tras el cierre del paso de Ormuz, Rusia habría obtenido hasta el momento entre 1.300 y 1.900 millones de dólares (1.127 y 1.647 millones de euros) en ingresos extraordinarios por impuestos a las exportaciones de petróleo, ante el aumento de la demanda de crudo ruso por parte de India y China.

De este modo, para finales de marzo, de persistir la situación, Moscú podría ingresar entre 3.300 y 4.900 millones de dólares (2.860 y 4.250 millones de euros) adicionales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a tocar de nuevo los 100 dólares.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

"Las políticas energéticas del presidente (Donald) Trump han impulsado la producción de petróleo y gas de Estados Unidos a niveles récord, lo que ha contribuido a la reducción de los precios del combustible para los estadounidenses trabajadores", ha subrayado, pese al pronunciado aumento en los precios del crudo, que ha llegado a superar los 100 dólares el barril y que se sitúa en los 95 dólares, en el caso del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos.

Sin embargo, Bessent ha alegado que "el aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal que, a largo plazo, beneficiará enormemente a nuestra nación y a nuestra economía".

Pese a esta valoración del secretario del Tesoro, la Administración de Donald Trump ha dado de este modo un paso más en sus intentos por aliviar la acuciada situación del mercado de hidrocarburos, sacudido estas semanas por el cierre efectivo --aun si desmentido por Teherán--, del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Moscú ha alegado que la medida implica una admisión por parte de Washington de que los mercados necesitan el petróleo ruso. "Estados Unidos está reconociendo lo obvio: sin el petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable", afirmaba en redes sociales Kiril Dimitriev.