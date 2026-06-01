Sedigás aplaude el visto bueno de Bruselas al mecanismo de capacidad y pide acelerar su puesta en marcha

Archivo - Presidente de Sedigas, Joan Batalla - RAFA MARTÍN | SEDIGAS - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española del Gas (Sedigás) ha valorado "positivamente" la aprobación el pasado viernes por la Comisión Europea del mecanismo de capacidad para el sistema eléctrico español, y, tras el visto bueno de Bruselas, ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a culminar la normativa de desarrollo "en el menor plazo posible".

En un comunicado, la patronal gasista, que se pone a disposición del Ministerio para contribuir "a una implementación ágil y efectiva", consideró "prioritario" que los desarrollos regulatorios y operativos pendientes, en particular la definición del calendario de celebración de la subasta, los coeficientes de firmeza y resto de parámetros técnicos, "se tramiten con la máxima celeridad" para que el mecanismo pueda entrar en funcionamiento "lo antes posible".

Asimismo, Sedigás, que recordó que se trata de una herramienta que el sector lleva reclamando desde 2020 y que resulta "imprescindible para garantizar la seguridad de suministro en un contexto de creciente penetración de tecnologías renovables en el mix eléctrico nacional", afirmó que esta aprobación constituye "un hito relevante" para el sistema energético español.

Además, subrayó que esta aprobación contribuirá a preservar la competitividad de la economía española, "facilitando un entorno energético más seguro, estable y predecible para los consumidores y para la industria".

El presidente de Sedigás, Joan Batalla, señaló que el mecanismo de capacidad supone "una herramienta imprescindible para asegurar que la transición energética avance manteniendo los máximos niveles de seguridad, fiabilidad y competitividad".

Por ello, estimó que la aprobación de la Comisión Europea supone "una excelente noticia para el conjunto del sistema energético español y para todos los consumidores".

La patronal también aseguró que la decisión adoptada por Bruselas supone "el reconocimiento de que la transición energética requiere no solo nuevas inversiones en generación renovable, sino también mecanismos adecuados que permitan mantener disponibles aquellos recursos capaces de garantizar el suministro", remunerando así "la firmeza y disponibilidad de los ciclos combinados de gas, el almacenamiento y la gestión de la demanda mediante subastas competitivas".