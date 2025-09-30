La tarifa del gas regulado individual sube un 13,2% a partir de octubre y la vecinal entre un 12% y un 20,1%

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos subirá a partir de este miércoles, 1 de octubre, una media del 13,2% en relación al precio establecido el pasado 1 de julio, principalmente por la incorporación del gas estacional de la fórmula de revisión, como sucede todos los inviernos, mientras que la TUR vecinal se encarecerá entre un 12% y un 20,1%, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con los precios para el próximo trimestre.

El coste de la materia prima en esta revisión de octubre depende del coste del gas de base y del gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno. Al incorporar el gas estacional, el coste de la materia prima aumenta un 24,9% con relación a la actualización de julio, con un valor de 2,7 céntimos de euro por megavatio hora (MWh).

El coste del gas de base (20,5 euro/MWh) se reduce un 6,5% por la bajada de la cotización del Brent (-4,8%) y la apreciación del euro frente al dólar (+3,2%). El coste del gas estacional (33,2 euro/MWh) también es más bajo con relación a la tarifa vigente (-8,6%) por el descenso de la cotización de los futuros del gas natural, según informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, para un cliente medio de la TUR1 -cocina y agua caliente sanitaria- la nueva revisión supone un incremento del 12% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR2 -cocina, agua caliente sanitaria y calefacción- supondrá un aumento del 13,1% y para uno de la TUR3 -pymes-, un repunte del 13,8%.

En el caso de la TUR vecinal, el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, creó una nueva tarifa de último recurso de gas natural, aplicable temporalmente a las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y a las empresas de servicios energéticos que les presten servicio. Mediante el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, se amplió su aplicación de manera indefinida.

TUR VECINAL

Para estos consumidores, a partir de este 1 de octubre, el término variable de la TUR vecinal subirá entre un 12% y un 20,1%. En concreto, para la TUR 4 el incremento será del 15%; para la TUR 5 del 15,8%; para la TUR 6 del 12%; para la TUR 7 del 19,2%; para la TUR 8 del 19,6%; para la TUR 9 del 19,9%; para la TUR 10 del 19,8% y para la TUR 11 del 20,1%.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a 4 bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kilovatios hora (kWh). Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio.

La tarifa regulada de gas natural se revisa trimestralmente el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización siempre que el coste de la materia prima incluido en la tarifa experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al valor empleado en la tarifa en vigor o, en cualquier caso, cuando entren en vigor nuevos peajes o cánones. Su valor se hace público en el BOE.